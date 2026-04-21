Bijna de helft van de muzieknummers die dagelijks op Deezer worden geüpload, is door kunstmatige intelligentie gegenereerd.

Dat heeft het muziekstreamingplatform Deezer bekendgemaakt . Om precies te zijn is 44 procent van alle muziek die dagelijks aan Deezer wordt toegevoegd gegenereerd door AI. Het gaat om bijna 75.000 door AI gegenereerde nummers per dag, of meer dan 2 miljoen per maand.

Door AI gegenereerde muziek is al enige tijd flink aan het groeien op muziekstreamingdiensten, mede dankzij het feit dat programma’s als Suno en Udio het makkelijker maken dan ooit om muziek uit het niets te creëren. Ook op concurrerende platforms als Spotify en Apple Music valt genoeg AI-muziek te vinden. Deze muziek is voor het ongetrainde oor soms niet te herkennen als AI-muziek.

Transparantie

Ten opzichte van de concurrerende muziekstreamingplatforms pakt Deezer het iets anders aan: sinds vorig jaar heeft de dienst een detectietool die alle ingediende muziek doorneemt en dan ook een tag toevoegt wanneer muziek door AI gegenereerd is. Dit zorgt voor volledige transparantie, zodat gebruikers precies weten wanneer de muziek die ze beluisteren niet door echte mensen is gemaakt.

Volgens Deezer zijn zij de enige die dit doen. Het bedrijf gaat hier zelfs verder in: door AI gegenereerde muziek wordt ook niet meegenomen in de aanbevelingen voor luisteraars. Dat heeft dan ook effect op de luisteraantallen: blijkbaar is maar 1 tot 3 procent van de muziek die beluisterd wordt op Deezer door AI gemaakt. Het is niet duidelijk hoe de verhoudingen op andere streamingdiensten zijn, ook omdat daar geen label aan AI-muziek wordt gegeven.

Ondanks dat lijken wel steeds meer streamingdiensten strenger te willen worden in hun AI-beleid. Zo heeft Bandcamp AI-muziek geheel verbannen en vraagt Apple Music of artiesten zelf een AI-label aan hun muziek willen toevoegen als het met behulp van AI is gemaakt. Deezer heeft ook andere bedrijven toestemming gegeven om hun AI-detectietool te licenseren.

Frauduleuze AI-muziek

Muziekstreamingdiensten willen vooral waken foor frauduleuze AI-muziek. Volgens Deezer is het grootste gedeelte van de met AI gegenereerde muziek op het platform bedoeld om fraude te plegen. Daarmee wordt bedoeld dat het op een dusdanige manier wordt gemaakt dat het hoofddoel is om geld te verdienen die anders naar hardwerkende artiesten zou gaan.

Deezer zorgt dan ook dat er met deze frauduleuze AI-muziek – blijkbaar het grootste gedeelte van de AI-uploads op het platform – geen geld meer verdiend kan worden. De toenemende hoeveelheid AI-muziek op streamingplatforms kan namelijk een groot effect hebben op de verdiensten van artiesten. Volgens een recent onderzoek loopt de omzet van bijna 25 procent van alle muzikanten risico in 2028, wat voor verliezen tot wel 4 miljard euro kan zorgen.

Verschil is nauwelijks waarneembaar

Dat het lastig kan zijn om ‘echte’ muziek van AI-muziek te onderscheiden, blijkt wel uit een onderzoek uitgezet door Deezer eind vorig jaar. 97 procent van de ondervraagden merkte geen verschil tussen muziek dat door mensen en door AI was gemaakt.

Het grootste gedeelte van de deelnemers was het er ook over eens dat open communicatie belangrijk is. Zo was 80 procent van mening dat AI-muziek duidelijk gelabeld moest worden, en wilde 73 procent weten wanneer een muziekstreamingdienst AI-muziek als voorgestelde nummers naar voren schoof. Met die cijfers is de strategie van Deezer om open kaart te spelen dan ook niet zo gek.

Eén ding is zeker: ook de muziekindustrie ondergaat verregaande veranderingen door de opkomst van AI. Doordat met AI gegenereerde muziek inmiddels op bijna elk muziekplatform een aanzienlijk onderdeel van het totale aanbod vormt, is het voor artiesten uitdagender dan ooit om te leven van hun creativiteit. Het valt dan ook te bezien hoe deze sector er over vijf jaar uitziet.