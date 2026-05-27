Vorige week kondigde NASA aan dat er grote plannen op tafel lagen . Gisteravond werden die plannen concreet. Tijdens een persconferentie op het hoofdkantoor in Washington presenteerde NASA-administrator Jared Isaacman de eerste Moon Base-missies, nieuwe contracten voor maanrovers en een tijdlijn die verder gaat dan ooit eerder werd vastgelegd.

Drie missies dit jaar

NASA heeft drie eerste Moon Base-missies gepresenteerd, elk gericht op het opbouwen van infrastructuur en het verminderen van risico's vóór bemande landingen in 2028.

Moon Base I. Staat gepland voor het najaar van 2026 en maakt gebruik van Blue Origin's Blue Moon Mark 1 lander. De missie landt op de Shackleton Connecting Ridge - vlakbij . Staat gepland voor het najaar van 2026 en maakt gebruik van Blue Origin's Blue Moon Mark 1 lander. De missie landt op de Shackleton Connecting Ridge - vlakbij de zuidpool - en brengt instrumenten mee die bestuderen hoe stuwraketten het oppervlak van de maanbodem beïnvloeden.

Moon Base II. Volgt later dit jaar met Astrobotic's . Volgt later dit jaar met Astrobotic's Griffin lander , die ruim 500 kilo aan lading meeneemt, waaronder de FLIP-rover van Astrolab. Die rover moet mobiliteitssystemen testen en verfijnen voor toekomstige bemanningsvoertuigen.

Moon Base III. Vliegt op Intuitive Machines' Nova-C Trinity lander en onderzoekt zogenaamde lunar swirls - lichte vlekken op het maanoppervlak - samen met payloads van ESA en het Koreaanse ruimtevaartinstituut.

Fase 1

Twee rovers voor de bemande missies

NASA heeft ook contracten toegewezen voor de eerste maanrovers die astronauten zelf kunnen besturen. Astrolab ontvangt 219 miljoen dollar voor de CLV-1, een bemanningsrover gebaseerd op het FLEX-platform met een gewicht van ongeveer 900 kilo en een topsnelheid van ruim 9 km/u.

Lunar Outpost krijgt 220 miljoen dollar voor de Pegasus, een lichtere rover die zowel handmatig als autonoom kan rijden en tot meer dan 14 km/u haalt. Beide rovers worden via de CLPS-aanpak naar de maan gebracht, met als doel operationeel te zijn in 2028.

Drones gaan landingsplekken verkennen

Een opvallende toevoeging: de MoonFall-missie stuurt vier kleine drones naar het maanoppervlak die potentiële landingslocaties voor Artemis-astronauten in kaart gaan brengen. NASA's Jet Propulsion Laboratory ontwikkelt de drones, Firefly Aerospace bouwt het transportvoertuig. Lancering staat gepland voor 2028.

Een basis op de maan

“The Moon Base will be America’s and humanity’s first outpost on another celestial world,” aldus NASA Administrator Jared Isaacman.

Isaacman zette de ambitie in eigen woorden neer: Moon Base wordt volgens hem niet alleen een Amerikaans project, maar een mijlpaal voor de hele mensheid. Elke missie - bemand of onbemand - is een leerkans, zei hij, op weg naar een plek die hij omschreef als een van de meest veeleisende en gevaarlijke omgevingen die je je kunt voorstellen.

de onvermijdelijke volgende stap" noemde. Die stap is naar Zijn motivatie gaat verder dan wetenschap alleen: economische en technologische voordelen, innovaties die het leven op aarde verbeteren, en de voorbereiding op wat hij "" noemde. Die stap is naar Mars

Fotocredits: NASA/Edmy S. Cruz Reyes