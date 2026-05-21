Moon Base: NASA presenteert binnenkort zijn grootste ruimtevaartplan sinds decennia

Nieuws21 mei , 7:36doorJeroen de Hooge
NASA houdt aanstaande dinsdag 26 mei een persconferentie over Moon Base - het programma dat een permanente menselijke aanwezigheid op de maan moet realiseren. De briefing vindt plaats om 20:00 uur Nederlandse tijd op het hoofdkantoor van NASA in Washington en is live te volgen via NASA+ en YouTube.

Wat is Moon Base?

Moon Base is NASA's initiatief voor langdurige lunaire exploratie en infrastructuur, gericht op een permanente aanwezigheid nabij de zuidpool van de maan. Het doel gaat verder dan het planten van een vlag: wetenschappelijk onderzoek, commerciële activiteiten en uiteindelijk als springplank voor bemande missies naar Mars.
Tijdens de persconferentie worden nieuwe industriepartners en missieplannen aangekondigd. NASA-administrator Jared Isaacman leidt de briefing, samen met Lori Glaze van het Exploration Systems Development Mission Directorate en programma-executive Carlos García-Galán.

Waarom dit belangrijk is

De timing is opvallend. NASA bevindt zich midden in een transitieperiode: het Artemis-programma werd eerder dit jaar grotendeels stopgezet, en Moon Base is de opvolger — ambitieuzer, met meer focus op permanente infrastructuur en commerciële samenwerking. De aankondiging van nieuwe industriepartners suggereert dat er concrete contracten worden toegewezen.
De persconferentie is dinsdag 26 mei om 20:00 uur te volgen via NASA+ en het officiële NASA YouTube-kanaal.

