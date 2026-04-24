Het mag dan lekker weer zijn, het beïnvloedt wel de hoeveelheid drinkwater die we in Nederland tot onze beschikking hebben. We hebben in Nederland ook eigenlijk te weinig plekken om water te winnen, naast dat het uitbreiden van het waternet ingewikkeld is. Wat gaan we doen bij een tekort aan drinkwater? Of, misschien beter nog, om het te voorkomen?

Drinkwatertekort

Als er geen nieuwe bronnen bijkomen, dan kijken we aan tegen een tekort aan drinkwater. Hoewel de gemiddelde Nederlander iets minder verbruikt dan eerder, gaat het toch erg hard met het water, mede door klimaatverandering. Drinkwaterbedrijf Vitens waarschuwt dat de totale vraag stijgt door de groei van bedrijven en van de bevolking, waardoor het vaker voorkomt dat er meer water wordt gevraagd dan kan worden geleverd.

Het drinkwaterverbruik in Nederland moet in 2035 per persoon dalen naar 100 liter per dag. Op dit moment is dat 120 tot 130 liter per dag. Het grootste deel gaat naar de douche: 46 liter, gevolgd door het toilet en de wasmachine. Daar kunnen we dus al veel mee doen. Zo kun je om te zorgen dat je minder drinkwater gebruikt korter douchen of samen douchen. Soms kan wassen met een washandje ook zorgen voor een aanzienlijke waterbesparing, al is dat natuurlijk niet zo lekker als douchen. Maar als je dan per se wil douchen, gebruik dan een waterbesparende douchekop.

Toilet doorspoelen

Daarnaast doe je er goed aan om het toilet niet elke keer op de ‘grote stand’ te laten doorspoelen. Er zit op bijna elk toilet wel een keuze tot een grote doorspoel of een kleine, en veel mensen zijn gewend om standaard op de grote te drukken. Probeer dat zo kort en weinig mogelijk te houden om zo water te besparen. De kleine knop verbruikt zo’n 3,7 liter water, ten opzichte van 6,7 liter bij de grote knop. Verder kun je beter tijdens het tandenpoetsen de kraan uitzetten.

Ook verbruiken sommige mensen veel water in de keuken. Was groenten dus liever in een bakje, in plaats van onder stromend water. Bovendien kun je het vieze water vervolgens gebruiken om je planten water te geven. Daarnaast zijn er veel mensen die eerst hun vuile afwas voorwassen voor ze het in de vaatwasser doen: dat is vaak niet nodig en overbodige verspilling. Zorg bovendien dat je de vaatwasser wel vollaadt voor je hem aanzet.

In de tuin is het verstandig om een regenton neer te zetten, zodat je water op kunt vangen voor je planten. Het voordeel is niet alleen dat het water bespaart, maar ook dat er minder kalk bij je planten komt: daar worden ze blij van. Verder is het ook goed om te kijken naar wat je eet: de productie van voedsel kost ook enorm veel water, dus zorgen dat je minder voedsel verspilt is indirect ook beter om water te besparen.