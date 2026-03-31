Een blik werpen op de energierekening, dat is geen pretje. Gasprijzen stijgen, energieprijzen stijgen en het is wachten tot de zomer inzet zodat we iets minder op die zaken hoeven te leunen voor onze warmte. Het klinkt misschien als een open deur, maar vooral lage inkomens hebben veel last van stijgende energieprijzen. Dit is hoe dat komt.

Lagere inkomens worstleen met hoge energierekening

Mensen met hogere inkomens hebben vaak banen in hogere posities . Bij dit soort banen komen vaak veel voordelen kijken, zoals een telefoon van de zaak en een leaseauto, die soms ook nog met een tankpas gepaard gaat. Mensen met lagere inkomens hebben vaak banen die zulke extra’s allemaal niet kennen, waardoor zij wat er op de pomp staat, ook echt moeten betalen. Normaliter zou je denken dat het openbaar vervoer dan een goedkoper alternatief is: maar treintickets zijn extreem duur. De bus zou wel een optie zijn.

Een grote hap van het lagere inkomen gaat dus ook nog eens naar die energierekening. Deze mensen hebben het geld niet om in dure zonnepanelen te investeren, waardoor ze meer energie afnemen. Het Noodfonds Energie, dat er gelukkig wel weer aan zit te komen, is bedoeld voor mensen die een leeuwendeel van hun salaris kwijt zijn aan hun energierekening. Vorig jaar waren er echter 200.000 aanvragen en kon slechts de helft ervan er gebruik van maken: het potje was op.

Grote zorgen over de toekomst

Er zijn grote zorgen over volgend jaar, wanneer er meer van de kosten voor het verzwaren van het energienet aan de gebruikers zal worden doorberekend. Hierdoor wordt energie an sich niet duurder, maar wel de kosten die je betaalt voor je aansluiting. En dat kan wel 200 euro omhoog gaan, zo stellen de insiders. Maar als het zo doorgaat, dan zijn er weer energieplafond-achtige constructies nodig, waar uiteindelijk ook de hoge inkomens van profiteren. De overheid is nu bezig met zijn plannen, die hopelijk gaan zorgen dat energie onderaan de streep voor iedereen betaalbaar blijft.

Al is er nog een factor die daarbij komt kijken: de kwaliteit van de woning. Als de woning minder goed geïsoleerd is bijvoorbeeld. Er zijn wel mogelijkheden om huizen beter te isoleren met subsidie van de gemeente, maar dat geldt vaak voor koopwoningen, dus daarvoor zijn mensen met minder hoge inkomens vaak afhankelijk van de huurbaas. Ook gebruiken mensen die minder te besteden hebben doorgaans oudere apparatuur die weer minder duurzaam is en meer verbruikt. Kortom, bij het gesprek over stijgende prijzen zijn het vooral bepaalde groepen die in een domino van problemen terecht kunnen komen en daar kunnen ze best wat hulp bij gebruiken.