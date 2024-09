Energie-armoede is aanzienlijk minder met duurzamer huis

Huizen verduurzamen

TNO denkt dat huizen verduurzamen via woningcorporaties de oplossing is: financiële steun is hierdoor in veel gevallen overbodig en de mensen hebben minder problemen. Nu kosten deze huishoudens 250 miljoen euro per jaar als we naar het tekort kijken, maar met isolatie en renovatie van huurwoningen met slechte energielabels kan dat tot 184 miljoen euro afnemen. Niet bij iedereen, want bij sommige mensen ligt het echt aan de lage inkomens en niet zozeer aan de staat van de woning.

Het enige wat nog een moeilijke groep is, dat zijn de mensen die in het geheim in energie-armoede leven. Denk daarbij aan mensen die expres de verwarming uitlaten, wat weer slecht kan zijn voor zowel het huis als de gezondheid. Een andere oplossing kan zijn om mensen meer naar stedelijk gebied te laten verhuizen: energie-armoede blijkt onder andere in Groningen en meer plattelandse regio’s voor te komen, waar huizen vaak vrijstaand zijn en daardoor niet meeliften op de verwarming van de buren, wat je in een appartementencomplex wel hebt.

Waar huizeneigenaren ook van veel gemeentes mogelijkheden krijgen om hun huis te verduurzamen, zou dat ook moeten voor huurwoningen van mensen die het financieel echt moeilijk hebben. Dat scheelt de overheid op den duur waarschijnlijk juist geld.