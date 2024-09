5 manieren om voedselverspilling tegen te gaan

Wist je dat het beter voor het milieu is om zo min mogelijk voedsel te verspillen, dan om zo min mogelijk vlees te eten? Niemand vindt voedsel weggooien tof: het voelt niet goed, het is zonde en het kost ook nog eens geld. Met deze 5 tips kun je voedselverspilling tegengaan.

Week tegen voedselverspilling

25 procent van het voedsel in Nederland wordt wel geproduceerd, verwerkt en gedistribueerd, maar nooit opgegeten. We verspillen in Nederland jaarlijks 2 miljard kilo voedsel: het is gigantisch. Het is de Verspillingsvrije Week en dat is een mooi moment om stil te staan bij dit probleem. Van veel problemen kun je andere mensen de schuld geven, maar zeker als het gaat om voedselverspilling is het motto ‘een beter milieu begint bij jezelf’ nog steeds 100 procent waarheid. Dit is wat je eraan kunt doen.

1. Check je voorraad

De schrijver van dit stuk heeft soms 3 broccoli’s in de koelkast liggen. Naast dat ze erg veel ruimte innemen, is het ook onnodig veel: het is niet alsof je korting krijgt als je er 3 koopt. De groente is een favoriet, maar weten dat er al een in de koelkast ligt scheelt in de supermarkt weer nog een broccoli in je mandje dunken. Check eerst je voorraad voordat je allemaal nieuwe dingen koopt. Zo verklein je het risico dat een van die producten in de kliko verdwijnt.

🍏 Wist je dat we in Nederland een kwart van ons eten weggooien?

🧊Deze week delen wij tips om minder voedsel te verspillen. Met als tweede tip: de online Bewaarwijzer. Zo weet je precies wat je kunt bewaren.

🔗De link naar de Bewaarwijzer vind je hier: https://t.co/crCc0CFntu pic.twitter.com/DanxQVIC7F — Maak Gouda Duurzaam (@GoudaDuurzaam) September 11, 2024

2. Bewaar het goed

Moeten eieren in de koelkast of niet? En appels, avocado’s, tomaten en komkommers? Producten blijven een stuk langer houdbaar als je ze op de best passende manier bewaart. Wist je bijvoorbeeld dat aardbeien extreem gevoelig zijn voor temperatuursverschillen? Eigenlijk is het ritje van de supermarkt naar huis al te heftig. Bewaar ze dus liever niet te lang en eet ze lekker op als je ze net hebt gekocht. Op de website van het Voedingscentrum kun je zien hoe je bepaald voedsel het beste kunt bewaren.

Ik ben heus niet altijd de leukste. Zo maakte ik vanmorgen mijn moeder aan het huilen. Over eieren. Hier in huis wordt namelijk niet altijd goed gelet op de “t.h.t.”, waardoor er m.i. teveel voedsel wordt weggegooid en dus verspild. Ik maakte een opmerking over dat er lukraak… pic.twitter.com/72trGmjs7x — Eva Lemaier (@EvaLemaier) November 23, 2023

3. Kook grote hoeveelheden

Er zijn mensen die op zondag een soort kookdag hebben en je kunt ze gek vinden, maar eigenlijk zijn ze geniaal. Het heeft namelijk alleen maar voordelen. Ten eerste kun je zo allemaal bakjes eten maken waardoor je dagenlang precies weet wat je eet, zonder dat je erover hoeft na te denken. Ook eet je hierdoor sneller gezonder, omdat je eten hebt liggen en dan niet gaat bestellen. En het scheelt je ook nog eens geld. Niet alleen omdat je niet bestelt, maar omdat je met het kopen van grotere hoeveelheden (je kookt ook grotere porties) vaak van 1+1-aanbiedingen gebruik kunt maken. Kan het nog beter? Zeker: je bespaart ook nog eens energie omdat je maar één keer kookt. Zie je, die zondagskokers zijn zo gek nog niet.

Soep is ideaal voor als je even wat minder tijd of zin hebt om te koken. Je kunt het in grote hoeveelheden maken en invriezen. Ongemerkt kun je er veel (restjes) groenten in verwerken 😉 Wat is jouw favoriete soep?

.

.#soep #maaltijdsoep #soup #tomantensoep #kippensoep #BGN pic.twitter.com/SslclyZrXJ — BGN Gewichtsconsulenten 🍏 (@BGNtweet) September 10, 2021

4. Met slimme keukenapparaten

AEG introduceert deze week nieuwe slimme ovens die met de optimale kookinstellingen komen om te zorgen dat je geen water meer laat aanbranden. Dankzij AI kiest de nieuwe oven van AEG de beste temperatuur, bereidingstijd en hoeveelheid stoom om je gerecht een succes te maken. Jij kunt lekker eten, terwijl je eten tegelijkertijd ook echt wordt opgegeten en niet aangebrand en zwart de prullenbak in verdwijnt. Stoomovens zouden de smaak van een gerecht ook nog verbeteren en de restjes zijn daardoor ook lekkerder wanneer je ze oppiept. Groenten behouden ook nog eens 90 procent van hun vitaminen in een stoomoven, dus je lijf is je dankbaar.

Tomatenoogst 🍅 De eerste oogst van veel in 1 keer. Ga er sap van koken en invriezen om later te gebruiken voor soep of saus. pic.twitter.com/aFu7bbDHyJ — Heleen Holtmanns (@HeleenHoltmanns) September 7, 2024

5. Check Samen tegen Voedselverspilling

We hebben hierboven diverse tips gegeven, maar misschien zit er meer in. Op het platform Samen tegen Voedselverspilling kun je zorgen dat die 40 procent van de kliekjes die de prullenbak ingaan, er veel minder worden (40 procent is btw 277 euro per persoon per jaar: dat zijn ook een paar abonnementen op leuke streamingdiensten).