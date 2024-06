5 signalen om datingfraude te herkennen

Ze verschijnen uit het niets en laten je sprakeloos achter. Plotseling ontmoet je de meest perfecte persoon die je je maar kunt voorstellen: lief, attent, charmant, en intelligent. Ze lijken altijd precies te weten wat te zeggen.

Maar is het te mooi om waar te zijn? Het zou zomaar kunnen.

In de afgelopen tien jaar zijn datingapps steeds populairder geworden onder singles van alle leeftijden die op zoek zijn naar hun volgende partner. Maar deze apps hebben een verborgen en gevaarlijke kant die vaak over het hoofd wordt gezien. Door hun enorme populariteit onder volwassenen die op zoek zijn naar liefde, zijn datingapps een broedplaats geworden voor fraudeurs die mensen uitbuiten.

Ayleen Charlotte, wiens verhaal bekend werd door de Netflix-documentaire “The Tinder Swindler” en momenteel werkzaam als Scams Advisor en Banking Customer Advocate bij BioCatch, reflecteert op haar eigen ervaringen en die van de vele slachtoffers die ze heeft geholpen. Ze wijst op vijf signalen die kunnen aangeven dat je te maken hebt met een oplichter.

1. Vrijwel onmiddellijk hun liefde voor jou verklaren

Als je online crush snel verklaart van je te houden voordat jullie elkaar persoonlijk hebben ontmoet, moeten de alarmbellen afgaan. Romantische oplichters doen vaak aan het zogenaamde “love bombing”, waarbij ze overdreven veel liefde, genegenheid en lof tonen. Het doel is om je te overweldigen, zodat je snel en diep verliefd wordt en klaar bent voor het ultieme verzoek: hen geld sturen.

2. Overmatige interesse in je persoonlijke leven

Het is normaal om vragen te stellen over je romantische interesse aan het begin van een relatie. Maar oplichters tonen vaak overdreven interesse: ze stellen veel vragen over jou, maar onthullen weinig over zichzelf. Hoewel het vleiend lijkt, is dit opzettelijk. Ze zijn er alleen op uit om je kwetsbaarheden bloot te leggen, zodat ze die later kunnen uitbuiten voor financieel gewin.

3. Beweren dat ze uit jouw stad of regio komen, maar ze zijn zelden beschikbaar om je persoonlijk te ontmoeten

Je zult merken dat romantische oplichters vaak een beroep opnoemen waarvoor ze veel moeten reizen of een legitiem excuus hebben om in het buitenland te zijn. Hierdoor hebben ze een smoes voor hun langdurige afwezigheid en, nog belangrijker, een reden om geld te vragen voor een vliegticket om je te komen zien.

4. Op het allerlaatste moment afzeggen

Na weken of zelfs maanden van anticipatie is het eindelijk zover: je kunt je geliefde in levenden lijve ontmoeten. Maar net wanneer ze op het punt staan thuis te komen, zeggen ze op het laatste moment af met een uitgebreid excuus waarom ze je niet persoonlijk kunnen ontmoeten. Oplichters gebruiken deze klassieke manoeuvre vaak om je langer aan het lijntje te houden en geld los te krijgen. Het draaiboek van de oplichter is ontworpen om je zo lang mogelijk aan de haak te houden (en hen geld te sturen).

5. Bijna onmiddellijk geld vragen

De grootste rode vlag van datingfraude is een dringend verzoek om geld. Ze hebben een overdreven reden waarom ze onmiddellijk geld nodig hebben, zoals een ziek familielid dat op het punt staat te sterven. In Ayleen’s geval beweerde de oplichter dat hij veel vijanden had en dat haar leven ook gevaar liep. Hij stuurde zelfs foto’s van zichzelf waar hij bebloed op stond en vertelde haar dat er een aanslag op zijn leven was gepleegd. Sommige fraudeurs beloven ook hoge rendementen op investeringen of vragen om betaling via niet-traditionele methoden zoals cadeaubonnen of via crypto (zoals Bitcoin), waarbij ze traditionele banktransacties vermijden.

Datingapps & Social media

“Oplichters liggen niet alleen op de loer op datingapps; ze zijn ook actief op sociale mediakanalen. Deze romantische oplichters doen uitgebreid onderzoek om hun doelwitten te vinden en als ze eenmaal aan de haak geslagen zijn, werken ze hard om het vertrouwen van het slachtoffer snel te winnen”, zegt Ayleen Charlotte. “Vallen voor datingfraude is een gevaarlijk spel dat langdurige emotionele en financiële littekens achterlaat. Het is noodzakelijk om waakzaam te zijn voor het draaiboek van romantische oplichters en om hun waarschuwingssignalen vroegtijdig te herkennen, voordat ze zowel je hart als portemonnee breken.”

