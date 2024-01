Flinke toename datingfraude: In 2023 bedroeg schade méér dan 7 miljoen euro

Volgens de Fraudehelpdesk hebben in 2023 maar liefst 494 mensen aangifte gedaan van datingfraude, waarvan 264 mensen ook flink schade hebben geleden. De totale schade als gevolg van datingfraude in 2023 bedraagt €7.644.870. Dit is een stijging van ruim €3.000.000 ten opzichte van 2022, toen de schade € 4.381.565 bedroeg.

Een opmerkelijk punt bij datingfraude is de (relatief) nieuwe tactiek van beleggingsfraude, waarbij de fraudeur niet direct om geld vraagt, maar het slachtoffer subtiel overhaalt te investeren in nep-beleggingen. Deze truc draagt mede bij aan de toename van het totale schadebedrag.



Safer Internet Day

In het kader van Safer Internet Day volgende week slaat datingapp Tinder de handen ineen met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, de Fraudehelpdesk en Slachtofferhulp Nederland om datingfraude te bestrijden. Zij lanceren een campagne die online daters bewustmaakt van de signalen van datingfraude en informatie geeft om zichzelf beter te beschermen online.

Leer signalen te herkennen

Een van de kenmerken van online datingfraude is het gebruik van een nepprofiel om geld of persoonlijke gegevens los te krijgen. Door bewust te zijn van mogelijke signalen van datingfraude kunnen oplichtingspraktijken worden voorkomen. In de campagne krijgen gebruikers van Tinder tips over het herkennen van online oplichters: