Online liefde - Waarom trappen mensen in datingfraude?

Hij woont duizenden kilometers verderop, je hebt hem nog nooit gezien, maar toch word je verliefd. Dat blijf je, ook als hij om geld vraagt. Een keertje een paar honderd, dan duizend en voor je het weet blijk je in de aap gelogeerd. Hij blijkt helemaal niet de persoon te zijn op de foto’s en naar je geld kunt je fluiten. Datingfraude komt regelmatig voor. In het eerste half jaar is er door datingfraude al meer dan 900.000 euro buitgemaakt in Nederland. Hoe kan dat toch?

9 ton is veel geld. Volgens onderzoeksplatform Pointer is dat toch echt verdwenen door datingfraude. In de eerste vijf maanden van 2022 is er door datingfraudeurs in Nederland zoveel geld afgetroggeld. Er is echter ook goed nieuws: het totaalbedrag per persoon wordt wel minder. In totaal hebben 71 mensen zich gemeld, goed voor 932.604 euro aan fraude. Mensen werden voor gemiddeld 13.000 euro per slachtoffer opgelicht door hun online metgezel. Vorig jaar was dit nog 31.000 euro per persoon.

Wie laat zich zo catfishen?

Het is een vraag die veel mensen zich stellen als ze de cijfers over datingfraude horen: ‘hoezo trap je daarin?’ Het heeft echter niets met intelligentie of domheid te maken. Mensen trappen erin omdat hun liefjes niet over een nacht ijs gaan. Sommige mensen zijn al een maand of een jaar met hun online liefde in gesprek. WhatsAppen, foto’s delen, bellen: via het internet leggen mensen volop contact met potentiële liefdes, maar dus ook potentiële fraudeurs.

De slachtoffers zijn zeker geen domme mensen. Het zijn mensen die uit een bepaald gevoel van eenzaamheid op een datingsite terechtkomen en daar iemand ontmoeten die perfect bij ze lijkt te passen. Logisch, die persoon kan namelijk waarschijnlijk heel veel informatie over iemand inwinnen. In hetzelfde kanaal als waarin de een de ander de liefde verklaart, zoekt de ander alles op over de een. We hebben bijvoorbeeld al meer dan een decennium social media, waarop sommigen van ons hun hele leven delen. Perfecte slachtoffers voor oplichters.