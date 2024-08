5 manieren om je manager over te halen groene stroom te gebruiken

Thuis doe je er veel aan om duurzaam te leven. Je zorgt dat je groene stroom gebruikt, levert netjes je plastic flesjes in, hebt misschien zelfs zonnepanelen. Kom je vervolgens op kantoor, dan staan alle lichten de hele nacht gewoon aan en houd niemand zich ermee bezig welk type energie er wordt gebruikt. Dat kan anders: met deze 5 manieren kun je je manager overhalen om groene stroom te gebruiken.

1. Het verkleint de CO2-voetafdruk

Het afnemen van gecertificeerde, groene energie is een van de snelste manieren voor bedrijven om emissies te verlagen. Je kunt als bedrijf heel veel goede dingen dingen voor het milieu, en dat moet je ook zeker doen, maar het veranderen van je energie naar groene energie is wel meteen van grote impact. Er zijn bedrijven die alleen in Nederland opgewekte duurzame stroom aanbieden, maar het kan eventueel ook uit het buitenland afkomstig zijn: check dat goed en houd rekening met wat bij jullie bedrijf past (en natuurlijk het liefst ook met wat het meest duurzaam is)

2. Het verschil laten zien

Managers haal je niet over door je wensen te vertellen. Managers haal je over door met goede argumentatie te komen. En de beste argumentatie die managers willen horen is dat het geld bespaart. Je kunt bijvoorbeeld zakelijke energietarieven vergelijken: zo krijg je snel inzichtelijk welk voordeel er voor jullie bedrijf inzit.

3. Het staat geweldig in je jaarrapportage

Jaarcijfers, de jaarrapportage of gewoon het sustainability report: laten zien dat je gebruikmaakt van groene energie staat heel goed in zo’n rapportage. Je kunt bewijzen dat je het als bedrijf goed doet op het gebied van duurzaamheid en dat is goed voor je imago.

4. Nieuwe klanten aanboren die duurzaam denken

Duurzamer doen en denken is een ideaal moment om dat ook meer naar je klanten toe te communiceren: vergeet daarbij ook niet je potentiële klanten: je kunt misschien zelfs een heel nieuwe doelgroep aanboren wanneer je kiest voor een wat meer duurzame benadering.

5. Een sneeuwbaleffect voor besparingen en groen denken

Misschien ontstaat er wel een sneeuwbaleffect nadat je van stroomsoort bent veranderd en wordt het hele bedrijf op veel meer gebieden veel duurzamer. Medewerkers raken misschien wel geïnspireerd om zelf ook met initiatieven te komen voor hun afdelingen en zo ontstaan er steeds meer manieren waarop het bedrijf duurzamer wordt.

Ben je op zoek naar meer duurzame ideeën voor kantoor? Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om de wegwerpbekers in de ban te doen en alleen nog te gaan voor bekers die je gewoon in de vaatwasser stopt (of nog beter: even met de hand afwast). Ook kun je samen met een collega alle lampen checken: zit er nog geen spaarlamp of ledlamp in de lamp, dan moet dat peertje per direct vervangen worden voor een duurzaam alternatief. Klinkt niet zo duurzaam om niet te wachten tot het is opgebrand, maar niet is minder waar: een spaarlamp of ledlamp is altijd zuiniger dan een ouderwetse lamp laten opgaan.