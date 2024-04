​Fairphone Fairbuds review: oordopjes voor duurzaamheidsfans

Fairbuds

Wat je voor die 149 euro krijgt zijn oordopjes met een subtiele vorm, waarvan het eerst even uitvogelen is hoe ze nu precies in je oor moeten. Heb je dat echter eenmaal door, dan zitten ze lekker comfortabel. Je zal merken dat het paren van de oordopjes met je smartphone bovendien makkelijk gaat: de Fairbuds-app waarin we eerst alleen de Fairbuds XL-hoofdtelefoon konden vinden, biedt nu ook ondersteuning voor de Fairbuds-oordopjes en via die app (maar ook direct via Bluetooth) wordt je vervolgens in staat gesteld om de oordopjes verbinding te laten maken met je telefoon.

Heb je dat eenmaal gedaan, dan kun je gaan luisteren. Onze ervaring met deze oordopjes is dat ze met hun 11 millimeter-drivers best wat geluid kunnen voortbrengen, maar dat daar nog wel wat aan getweakt mag worden. Waar veel oordopjes direct uit de doos redelijk ‘algemeen’ zijn afgesteld, op een type audio zoals veel mensen dat volgens onderzoek prettig vinden, lijken de Fairbuds in eerste instantie wat uit balans. Gelukkig is die app er, want daarmee kun je het geluid iets meer afstemmen op wat je prettig vindt. Meer nadruk op hoge tonen bijvoorbeeld, of juist een boost van de bas. Toch moeten we eerlijk zeggen: heel premium is de geluidservaring niet. Het klinkt goed, maar er zijn oordopjes in deze prijscategorie die aanzienlijk beter klinken.