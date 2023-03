​Nothing kondigt nieuwe oordopjes aan: Nothing Ear (2)

Het vrij jonge techmerk Nothing uit Londen heeft een nieuw product aangekondigd. Het begon voor dit bedrijf allemaal met oordopjes en nu is het toe aan zijn tweede lichting oordopjes: Nothing Ear (2). Het is de bedoeling dat deze oordopjes nog beter qua geluidskwaliteit zijn dan de eerste, Nothing Ear (1) . Ze zijn voorzien van het bekende doorzichtige Nothing-design en de case is bijna een derde kleiner dan dat van de eerste oordopjes.

Nothing Ear (2)

Nothing heeft inmiddels een aantal producten op de markt gebracht in ongeveer twee jaar tijd: het startte met oordopjes Nothing Ear (1), toen volgde Nothing Phone (1) en een half jaar geleden was daar nog Nothing Ear Stick, maar dat was eigenlijk een zijpad. Nothing Ear (2) zijn weer een ‘vlaggenschip’-product van het merk, dat deels bestaat uit ex-OnePlus-mederwerkers.

Wat er vooral nieuw is aan de oordopjes, dat is die kleinere case, maar ook een verbetering in het geluid. Zo zitten er nu vrij flinke drivers in van 11,6 millimeter die een diep geluid en krachtige bass moeten voortbrengen. Daarnaast is de besturing van de oordopjes ook net even anders: het is geen aanraakbesturing, maar een soort knijpbesturing. Dit om te zorgen dat je niet door haar, mondkapjes, sjaals en huisdieren per ongeluk de muziek stilzet of misschien zelfs een telefoongesprek opneemt of ophangt.