De nieuwe Fairphone 5 gaat hopelijk 10 jaar mee

Het Nederlandse merk Fairphone lanceert zijn nieuwe toestel Fairphone 5. Dit kondigt het vandaag aan in een presentatie. Het is wederom een smartphone die vooral op duurzaamheid is ingestoken. Zo gaat het toestel minimaal 5 jaar mee, met zelfs 8 jaar softwareondersteuning.

Fairphone 5

Volgens het merk is dit de meest hightech Fairphone tot nu toe. Zo heeft het een betere levensduur, een verbeterd design en is het gemaakt van gerecyclede materialen. Dat design is mede te danken aan het Zweedse Above, een ontwerpstudio. Nieuw is bijvoorbeeld dat de telefoon een stuk dunner is en minder weegt. Het toestel kan tegen een spat en een zandkorrel met zijn IP55-rating.

Qua geheugen kun je uitgaan van 8GB RAM met 256 GB opslaggeheugen dat uitbreidbaar is tot 2 TB. Qua camera's heeft het toestel een hoofdcamera van 50 megapixel en verbeterde algoritmes om de foto's nog beter te maken. Hiervoor heeft het ook de hulp ingeschakeld van Sony dat de beeldsensor levert. En dat alles kun je bekijken op het 6,56 inch OLED-scherm met een verversingssnelheid van 90 Hertz. De batterij is vervangbaar, maar het zal even duren voor dat nodig is: het is 4200 mAh groot en er zit een eco-modus op om de batterij zoveel mogelijk te sparen. Fairphone belooft 1000 volledige oplaadcycli.