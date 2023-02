Fairphone kan groei versnellen na investering van €49 miljoen

Financiering om groei, productontwikkeling en impact te versnellen

Fairphone zal het groeikapitaal gebruiken om de merkpositionering te versterken en verdere bewustwording te creëren rondom eerlijkheid en duurzaamheid in de elektronica-industrie. De investering zal ook worden gebruikt om de integratie van eerlijke en gerecyclede materialen in de volledige productportefeuille van Fairphone te versnellen, bijvoorbeeld door uitbreiding van de waardeketenprogramma's voor mijnbouw in Afrika en Zuid-Amerika en programma's voor eerlijke lonen in Azië. Bovendien zal Fairphone investeren in productontwikkeling en verbeterde klantenservice om ervoor te zorgen dat gebruikers met plezier hun Fairphone langer in gebruik kunnen houden.