EU wil dat smartphone accu's duurzamer en makkelijker te verwijderen worden

Het besluit van smartphone fabrikanten om de accu in hun toestellen vast in te bouwen in plaats van verwisselbaar te maken, leidde vele jaren geleden al tot stevige discussies en klachten van gebruikers. Inmiddels is die discussie al lang verstomd, maar als het aan sommige Europarlementariërs ligt dan wordt die vanuit een ander oogpunt, weer aangewakkerd.

Nieuwe regels voor accu’s

Afgelopen week is in het Europarlement namelijk gedebatteerd over nieuwe regels voor de levenscyclus van batterijproducten, van ontwerp tot het einde van de levensduur. Daarbij werd vooral aandacht besteed aan de prominente rol die accu’s spelen bij het streven om te komen tot een klimaat neutrale circulaire economie.

Uhm… smartphone accu’s? Nou, niet alleen smartphone accu’s, maar feitelijk alle accu’s die gebruikt worden in draagbare apparaten en lichte voertuigen. Denk bij die laatste categorie aan elektrische scooters, steps en fietsen. De ontwerpwet die het Europarlement hiervoor heeft opgesteld is eind vorige week met een overweldigende meerderheid aangenomen (584 stemmen voor, 67 tegen en 40 onthoudingen).

Accu’s zelf verwijderen

Die wet stelt dat fabrikanten van de genoemde producten er in 2024 voor moeten zorgen dat consumenten en zogenoemde onafhankelijke exploitanten (reparateurs bijvoorbeeld) de accu’s zelf gemakkelijk kunnen verwijderen en vervangen.

In de ontwerpwetgeving worden ook minimumniveaus voor teruggewonnen kobalt, lood, lithium en nikkel uit afval voor hergebruik in nieuwe batterijen en strengere inzamelingsdoelen voor draagbare batterijen opgelegd.