​Fairphone 5 is een perfect plan, met een enkele imperfectie

Er zijn veel redenen om Fairphone enorm te waarderen. Het is een Nederlands merk dat duurzaamheid enorm hoog in het vaandel heeft staan. Zoals we eerder al schreven willen ze graag met hun nieuwe Fairphone 5 zorgen voor een toestel waarmee je 10 jaar vooruit kan. En dan bedoelt het niet 3 jaar gebruiken en 7 jaar in een lade liggen… De belofte is duidelijk en klinkt als een perfecte wereld, maar helaas zijn er ook wat imperfecties op te merken aan het toestel.

Fairphone 5 Fairphone 5 is een mooi toestel om te zien. Zijn semi-transparante achterkant, die je er ook nog af kan halen om vervolgens allerlei onderdelen te verwijderen (met als doel te vervangen) ziet er modern uit. Je zou als je hem ziet niet zeggen dat het een telefoon is die volledig uit de maat loopt vergeleken met zijn concurrentie. Waar de Fairphone 4 nog een tikkeltje lomp was, is de Fairphone 5 echt een plaatje om te zien. Het is een telefoon waarmee je ook qua design lang vooruit kunt. Heb je de voorkeur voor een afgerond scherm dan moeten we je teleurstellen, maar hij houdt wel lekker stevig vast door zijn ietwat scherpe, platte randen. Bovendien zijn de zijkanten van het toestel dan wel weer afgerond. Qua looks is er dus niets mis met Fairphone 5, en dat duurzame element van het kunnen vervangen van allerlei zaken is ook geweldig. Het zijn er meer dan 10, dus je kunt er lustig op los knutselen met het toestel. Al moeten we zeggen -en dit zal Fairphone ongetwijfeld beamen-: is het natuurlijk beter als je alles aan het begin lekker laat zitten waar het zit: het is nieuw, het werkt, lekker zijn ding laten doen. Maar de wetenschap dat je allerlei dingen kunt vervangen als dat nodig is, is geweldig. Er is geen enkel telefoonmerk dat het zo makkelijk maakt om zelf je telefoon te fiksen. Wat daarbij minstens net zo belangrijk is voor de duurzaamheid, dat is het updatebeleid, en ook dat zit bij Fairphone wel snor. 5 upgrades van het besturingssysteem Android en 8 jaar beveiligingsupdates. Daar kun je dus zeker wel even mee vooruit.



Zit goed in elkaar Fairphone 5 heeft een 6,46 inch scherm. Het is OLED, so far so good, maar het ververst wel op 90 Hertz. Dat is meer dan 60 Hertz, maar minder dan het wat meer gebruikelijke 120 Hertz. Nu moeten we zeggen: zolang je niet gamet merk je dat verschil niet heel erg, dus dit merken we niet aan als minpunt voor dit toestel: 90 Hertz is meer dan genoeg. Binnenin vind je een Qualcomm QCM6490-chip en een batterij van 4200 mAh met de mogelijkheid tot snelladen op 30 Watt, waarmee je met gemak een dag vooruit kunt. Helemaal niet zo slecht, maar zeker qua chip niet het beste van het beste. Voor de duidelijkheid: dat hoeft ook niet. Dit toestel kost geen 1.000 euro, het kost 699 euro, en zolang de chip maar goed past bij de rest, is dat eigenlijk helemaal niet zo’n probleem. Fairphone 5 is lekker snel en werkt dus lekker. Wat me enorm verbaast is hoe helder en scherp het scherm is. Je voelt je bijna vrolijker wanneer je het toestel inschakelt, simpelweg omdat er zoveel vrolijke kleuren je kant opkomen. Echter heeft dat geweldige scherm ook een keerzijde: je ziet dat de foto’s die Fairphone maakt niet bepaald geweldig zijn. En dan komen we meteen aan bij wat in mijn opinie een dealbreaker is voor Fairphone 5, tenzij je niet zoveel met fotograferen bezig bent: de foto’s laten echt te wensen over. Het vreemde is dat foto’s waarvan je denkt: dit is een easy shot, dit gaat goedkomen, er vaak heel korrelig uitkomen (helemaal als je inzoomt, niet doen dus), terwijl je ook per ongeluk shots kunt maken die haarscherp en werkelijk fenomenaal zijn.



Fotografie kan beter Zelden heb ik een telefoon in mijn handen gehad die zo hit or miss was als het om foto’s gaat. En de camera’s zijn ook zeker niet verkeerd hoor: er is een 50 megapixel hoofdcamera en een 50 megapixel groothoeklens aanwezig. Eén van de sensoren is zelfs de zeer luxe Sony IMX800. Je ziet het soms, maar soms ook niet en dat is een misser. Doodzonde, want dat is eigenlijk het enige wat deze telefoon niet direct een aanrader maakt: verder is er juist niets mis mee en weet hij zeer goed beslagen ten ijs te komen. Juist omdat hij ‘maar’ 699 euro kost voor een toestel waar je misschien wel 8 tot 10 jaar mee kunt doen. Tegelijkertijd moet ik opmerken dat de camerasoftware wel veel beter is geworden dan in de Fairphone 4. Hierin is Fairphone dus zeker wel gegroeid. Misschien is het gedeeltelijk een kwestie van wennen, en ook gebruikmaken van de verschillende modi die het biedt, met zijn portretmodus en zijn groothoeklens, maar het is geen elke-foto-is-goed-achtige situatie. Maar goed, misschien komt er nog een software-update of is het inderdaad een kwestie van wennen en komt het later wel goed: dat moeten we nog even afwachten, maar op dit moment raden we deze telefoon als je vaak foto’s maakt niet aan.

Een aanrader: op één ding na Met pijn in ons hart, dat wel: verder is er namelijk eigenlijk niks mis met de Fairphone 5. Hij past heel goed in de huidige trend om lekker voor een midrange-toestel te kiezen, hij biedt veel meer ondersteuning dan welke telefoon dan ook en dan heb je ook nog een duurzaam gemaakt, repareerbaar, Nederlands apparaat in je handen. Fairphone mag zeker weten trots zijn op Fairphone 5, want wat het daarmee bereikt is nog nooit een smartphonemaker gelukt. Het is een prettig toestel in de omgang, hij draait op het prima Android 13 en hij lacht je tegemoet met zijn felle, scherpe scherm. Hij ligt lekker in de hand, hij ziet er modern uit, hij is modulair en hij werkt als een trein. Het is met recht een aanrader, op dat ene ding na, en daarvan moet je zelf bedenken hoe belangrijk je dat vindt. Veel veel mensen zal het feit dat je er mogelijk wel 10 jaar (!) mee vooruit kan waarschijnlijk veel zwaarder wegen.