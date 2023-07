5 goede midrange-telefoons van 2023: smartphones rond de 600 euro

Het is een druk jaar qua telefoonaankondigingen. Samsung alleen al weet het in een half jaar tijd erg bont te maken met een vlaggenschipserie, een nieuwe Fold, een nieuwe Flip en nog twee goedkopere toestellen. Inmiddels hebben we vooral op het gebied van midrange-telefoons weinig te klagen: soms waarderen we die zelfs meer dan de high-end-varianten, omdat ze niet zo pretentieus zijn, maar gewoon lekker veel telefoon bieden voor een fijne prijs. Deze vijf toestellen zijn wat ons betreft de midrange-telefoons van 2023.

OnePlus Nord 3 OnePlus Nord 3 heeft een geweldig scherm, met zijn 120 Hertz verversingssnelheid en diepe zwarttinten, gecombineerd met heel felle kleurenpracht. OnePlus is heel goed in oplaadtechnologie en ook voor OnePlus Nord 3 geldt dat het toestel razendsnel is opgeladen. Dat is even wennen, maar tegelijkertijd wil je daarna bijna niet meer naar een ander merk: het is nu eenmaal heel erg praktisch. Fotografie is bij OnePlus vaak enorm kleurrijk, maar dat spreekt juist erg aan. Lekker levendig. De hoofdcamera doet het allemaal goed: we hadden liever een iets bredere groothoek gehad, maar uiteindelijk is het een van onze favoriete midrange-telefoons, omdat hij de goede balans is van dingen die wij erg handig vinden in een toestel.

Redmi Note 12 Pro+ Redmi is niet het bekendste merk ter wereld, maar als een soort dochter van Xiaomi heeft het wel een groot bedrijf achter zich staan. We denken dat het wel de moeite waard is om meer over Redmi te weten, want de Note 12 Pro+ is een toestel met een zeer goede prijs/kwaliteit-verhouding: bijvoorbeeld een grote batterij en een goed presterende processor. De 200 megapixel-camera is wat veel, maar maakt goede plaatjes, daarnaast laadt deze vrij gewoontjes uitziende telefoon heel snel op en heeft hij een mooi 120 Hertz AMOLED-scherm. Er zitten wel veel apps op dit toestel waar je niet direct om hebt gevraagd, maar deze kun je gewoon verwijderen of uitschakelen, zodat je er verder geen last van hebt. Verder heeft het toestel de geliefde 3,5 mm audiojack, voelt hij heerlijk in de hand en ziet het scherm er erg goed uit. Als je deze telefoon wilt aanschaffen, kies dan voor de blauwe, die een mooie overgang heeft van licht naar donkerblauw.

Nothing Phone (2) Nothing Phone (2) heb je deze week al voorbij zien komen op DutchCowboys, want hij is deze week verschenen. Het toestel heeft een toffe achterkant met ledjes, die kunnen aangeven hoe lang iets nog duurt, of je gewoon heel handig kunnen bijschijnen voor een goede foto. Het toestel is aanzienlijk duurder dan zijn voorganger, maar dat heeft onder andere te maken met de premium processor die erin zit. En die werkt goed: deze telefoon is snel, kan heel veel aan en de eigen stijl die Nothing ter tafel brengt wordt op onze redactie enorm gewaardeerd. Deze telefoon is met zijn prijs van 699 euro wel wat aan de hoge kant voor een midrange, dus mocht je op zoek zijn naar iets goedkopers met leds, dan raden we je Nothing Phone (1) aan: die kunnen alleen niet ‘aftellen’ en het toestel is met zijn processor en andere eigenschappen wel iets minder dan krachtpatser (2).

Samsung A54 5G Samsung schijnt later deze zomer met een fan edition te komen van de S23 (ja, nu al..), dus misschien wint die het uiteindelijk wel van de A54. Tot die tijd houden we het echter lekker bij deze midranger, die een mooi scherm combineert met een goede accuduur en prima camera-opties. Fotografie voelt op Samsung-telefoons niet altijd even dynamisch, maar uiteindelijk presteren de camera’s goed. We vinden het jammer dat A54 niet zo snel oplaadt, maar aan de andere kant gaat de batterij zo lang mee, dat we hem dat niet al te kwalijk nemen. De softwareschil van Samsung voor Android is erg prettig in gebruik en dit toestel is een goed toestel voor mensen die dit merk al gewend zijn, of een toestel zoeken dat ‘gewoon goed’ is.

Google Pixel 7a Of het nu de zeer kale Android-variant is die gewoon heerlijk overzichtelijk is, of dat het de camera’s zijn die helemaal in combinatie met de kracht van Google Foto’s enorm geweldige kiekjes kunnen maken: Google Pixel 7a is een van onze favoriete midrange-telefoons. Hij laat door zijn wat tegenvallende batterijduur en langzame laadsnelheid zeker wat te wensen over, maar behalve die twee zaken is dit een smartphone die heerlijk werkt. Hij is leuk om te zien en valt op tussen de rest door zijn cameraband, hij is qua software eenvoudig, waardoor het ook voelt als een snellere telefoon en ja, we komen toch weer terug bij die camera’s: je kunt er echt goede foto’s mee maken.