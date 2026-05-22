Voor het eerst sinds jaren zijn er minder luchtvaartpassagiers in Nederland. Het komt niet eens alleen door de problemen in het luchtruim bij Dubai en die regio. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat we voor het eerst sinds de coronapandemie minder vliegen. Niet dat we weinig vliegen: van januari tot en met maart werd er door 16,2 passagiers gereisd van of naar een Nederlandse luchthaven. Het jaar ervoor waren dat er 16,6 miljoen.

We vliegen ietsje minder

Dat we minder vliegen heeft waarschijnlijk meerdere redenen. Vliegen wordt steeds duurder: ook bij prijsvechters ben je tegenwoordig gemiddeld genomen meer geld kwijt dan eerder. Daarnaast zijn de geschrapte vluchten door het winterse weer ook minder mensen met het vliegtuig gegaan. Dat was begin dit jaar, in januari: toen was er hevige sneeuwval. En ja, uiteindelijk wordt er ook veel geschrapt door de oorlog in het Midden-Oosten, zoals naar Riyad en Dammam.

Het lijkt dus niet direct te maken te hebben met bewustere keuzes van mensen om niet te vliegen omwille van de natuur. En eerlijk is eerlijk, de alternatieven voor het vliegtuig zijn niet legio: de trein is nog altijd een erg duur alternatief. Wil je in augustus de trein naar Londen pakken, dan kost dat twee keer zoveel dan het vliegtuig pakken.

Trein niet per se beter

Spijtig, want juist het traject naar Londen met de trein is erg comfortabel en scheelt in tijd niet heel veel met het vliegtuig, omdat je wel middenin de stad aankomt. Er zijn wel meer internationale treinreizen mogelijk, maar nog altijd kampen veel reizigers in bijvoorbeeld Duitsland met grote vertraging. Het is dus niet een alleen de prijs die meespeelt. Treinreizen duren vaak al langer, en dan wil je niet ook nog vertraging hebben.

De verwachting is dat vliegen alleen nog maar duurder wordt. In 2027 gaat de vliegtaks bijvoorbeeld omhoog. Die is nu 30,25 euro per ticket, maar gaat naar zeker 40 euro. Ook zijn er grote tariefstijgingen, waardoor het zeker voor een gezin erg veel duurder zal worden door belastingen. Toch is die vliegtaks er niet voor niets: het is de bedoeling dat dat wordt ingezet om vliegen te verduurzamen.

Het moet uiteindelijk een wisselwerking worden waarbij treinreizen sneller en goedkoper worden, want het verduurzamen van de luchtvaart is moeilijk. Er wordt bijvoorbeeld wel getest met andere vormen van vliegen, maar hierbij zijn er nog geen successen geweest die op de korte termijn in passagiersvliegtuigen kunnen worden geimplementeerd.

Dus ja, we vliegen even iets minder, maar tegelijkertijd lijkt dat vooral te komen door geannuleerde vluchten en niet zozeer omdat mensen bewustere, andere keuzes maken voor hun portemonnee en de natuur. Daarvoor zijn er simpelweg onvoldoende goede alternatieven beschikbaar.