SpaceX, OpenAI en Lime gaan de beurs op: waarom dat zo belangrijk is

Nieuws21 mei , 12:18doorLaura Jenny
Er staat veel te gebeuren op de Amerikaanse beurs. Er zijn verschillende, grote bedrijven die op het punt staan om beursgenoteerd te worden. SpaceX, OpenAI en Lime bijvoorbeeld. Bij sommige bedrijven is het noodzaak, bij anderen heeft het een andere reden.

Naar de beurs

SpaceX is van plan om in deze weken naar de beurs te gaan. Elon Musk heeft het een tijd afgehouden om pottenkijkers buiten de deur te laten, maar er is een groot kapitaal nodig om onder andere de ambities voor buitenaardse datacenters te maken. Ook moet Starship worden doorontwikkeld, wat de moneymaker van SpaceX moet worden voor onder andere missies naar Mars.
OpenAI heeft ook geld nodig en gaat daarom zijn bedrijf in aandelen hakken: AI in de lucht houden is een dure grap. De rekenkracht en het werkgeheugen dat nodig is tikt enorm aan. Het zorgt zelfs voor een wereldwijd tekort aan werkgeheugen dat nu zoveel bedrijven nodig hebben.
Ook zijn er veel werknemers die al jaren aandelen willen verkopen van hun werkgevers en dat kan door deze beursgang. Bij Lime, van de e-steps, is de beursgang noodzakelijk: het heeft enorm veel openstaande kosten en moet eind dit jaar zelfs helemaal stoppen als het de beurs niet opgaat.

Wanneer?

De vraag is natuurlijk wanneer de beursgangen plaatsvinden. SpaceX zou elk moment zijn en OpenAI zou niet lang daarna volgen. Zeker die van SpaceX wordt vol belangstelling afgewacht, want het bedrijf zou wel eens hoog in de top 100 van de NASDAQ kunnen eindigen. Tegelijkertijd krijgt Musk dan wel weer te maken met nog meer belanghebbenden en we weten inmiddels uit zijn track record op X dat hij daar niet altijd goed mee omgaat.

