Vanaf 29 mei is het nog iets interessanter om een thuisbatterij aan te schaffen. Vanaf dan telt hij namelijk mee voor je energielabel. Wel moet je thuisbatterij minimaal 5 kilowattuur opslag hebben om mee te mogen tellen. Ook moet hij een vaste aansluiting hebben.

Thuisbatterij

Die vaste aansluiting is sowieso het onderwerp van gesprek de afgelopen weken. Dat heeft er alles mee te maken dat de brandweer heeft aangegeven dat thuisbatterijen met een stekker die mensen zelf installeren gevaarlijk kunnen zijn. Het doelt daarmee vooral op de plaatsing van het apparaat, waardoor het een versperring kan zijn in een vluchtroute of kan zorgen voor kortsluiting.

Maar terug naar de thuisbatterij met een vaste plek, die ook daadwerkelijk door een monteur wordt geplaatst: die telt dus straks positief mee voor het energielabel van je woning. Sowieso gaat het energielabel er anders uitzien, waarbij je meer informatie krijgt over de prestaties van de energie in een huis. Het label toont straks ook of je een nieuwbouwhuis hebt dat voldoet aan de emissievrij-eisen.

Energielabel

Heb je overigens al eens een energielabel gekregen, dan verandert die niet, tenzij je een nieuwe aanvraagt. Ook goed om te weten: je installatie moet voldoen aan de NEN 1010-normen en monumentale panden doen tegenwoordig ook mee. Wel hebben ze nog een paar uitzonderingen op energiegebied.

Er volgt in 2030 een veel meer rigoureuze wijziging van het energielabel, vooral voor hoe het wordt berekend. Ook wordt het wat eenvoudiger: de letters met alle plussen verdwijnen.