Hij had zijn bagage nog bij zich, maar toen hij in Nieuw-Zeeland aankwam voor zijn training voor de film Mortal Kombat II, had acteur Karl Urban geen momentje rust. Meteen door naar de gym om de vele vechtkunststijlen te leren die nodig zijn voor een film als deze. En hij was niet de enige die keihard moest trainen.

Karl Urban moest meteen stunten

Karl: “Het was een leercurve die ik nooit eerder heb gehad. Ik was toch een beetje bang. Je stapt in een film met vechtsporters die zich allang bewezen hebben, zoals Max Huang en Joe Taslim. Ze weten wat ze doen. We hebben in Brisbane ook geen minuut verdaan: ik kwam aan op het vliegveld en moest meteen naar een stuntoefening: ik had zelfs mijn bagage nog bij me.”

Adeline Rudolph sluit zich daarbij aan. De dame die Kitana speelt zegt: “Het moeilijkste, maar tegelijkertijd ook meest belonende is voor mij het uitvoeren van de stunts. Het is wat Karl zegt: ik kom niet uit de wereld van de vechtkunst, dus ik moest echt zorgen dat ik goed kon vechten met katana, dat ik kung fu en tai chi beter onder de knie kreeg. En dan is het ook niet alleen een kwestie van de stappen goed doen, maar ook een emotioneel element toevoegen aan het gevecht. Dat was heel tof om te doen.”

Mehcad Brooks speelt Jax en die moest inderdaad zijn ‘vechtvocabulaire’ even opvijzelen. “Ik heb vroeger wel wat gevochten, maar nooit georganiseerd,” lacht hij. Vroeger speelde hij als kind Scorpion, maar nu speelt hij de rol van Jax Briggs, een cybernetisch aangepaste marinier die bekend staat om zijn gigantische lijf met bionische armen. De film draait echter voornamelijk om Johnny Cage die in de Mortal Kombat -wereld wordt gezogen.

Improviseren met een goed script

Johnny wordt vertolkt door Karl Urban: “Met Josh Lawson werken was zo geweldig. Het is misschien gek, maar de beste manier om te improviseren is met een goed script: dan heb je een goede basis om mee te werken.” Aan de andere kant is het de vraag in hoeverre deze film per se goed moet worden: Mortal Kombat mag immers heel campy. Toch voelde de cast wel de druk. Aan de ene kant is het fijn dat er al een fanbase is, want Mortal Kombat II is natuurlijk gebaseerd op een gamereeks, maar er is dan ook een verwachting die wel moet worden waargemaakt.

Vooral Mehcad leek die druk te voelen, maar dat was gelukkig alleen bij de eerste film. “Ik heb er zes sessies over gehad bij mijn therapeut, alleen om te snappen hoe Jax in elkaar zit. Ik zoek altijd veel te veel achter personages en ga er dan veel te diep in. Ik vond het bovendien bij deze film wel moeilijk om erbij te horen. In de uiteindelijke opnames ging het goed, maar in het repeteren dacht ik: dit gaat niet goed. Na een maand had ik een mental breakdown op mijn hotelkamer. Ik had nog nooit een choreografie van 27 stappen gedaan: ik deed het ook een keer fout en toen kreeg ik een klap in mijn gezicht. Het is ook moeilijk omdat je jezelf als acteur en als vechter moet zien. Daar worstelde ik in de eerste film mee, maar met deze tweede snapte ik het beter.”

Bij Karl werd de druk vooral op hem gelegd door zijn zoons. “Het was mijn eerste introductie tot Mortal Kombat. Ik speelde het met mijn zoons en ik zei dus dat ik Johnny Cage zou vertolken. Het enige wat ze zeiden was: “Oh, pas op voor de fans: zorg dat je het niet verkloot.” Gaandeweg zag hij meer van de wereld van de vechtkunst. Hij ging naar een karatetoernooi in Nieuw-Zeeland, hij zag de cultuur, hoe je vanaf 0 moet bewegen en snapte dat hij dat ook moest brengen in de film. “Het coole aan deze film is dat het door fans van Mortal Kombat is gemaakt. Maar ook als je het niet kent is het een fijne, grote zomerblockbuster die je ook als je er niet mee bekend bent leuk kunt vinden.”

Mortal Kombat II draait vanaf 7 mei in de bios

Mortal Kombat II draait vanaf 7 mei in de bioscoop, ook in IMAX. En let goed op, want volgens de geestelijk vader van Mortal Kombat, Ed Boon, kun je rekenen op wel 100 easter eggs. En natuurlijk zijn de fatalaties altijd tof om te zien. Hij zei ook nog: “Het leuke aan Mortal Kombat is dat als je dood bent, je gewoon weer terugkomt. Dus niet rouwen om die personages, ze zijn oké,” lacht hij.