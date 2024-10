5 toffe vechtgames die geen Tekken, Mortal Kombat of Street Fighter zijn

2. Dragon Ball FighterZ

Spraking! Zero mag dan een hit in de dop zijn, eigenlijk verbaast het ons niet. Dragon Ball heeft ons al eerder een heel stevige vechtgame geschonken en dat was in de vorm van Dragon Ball FighterZ. Een game die visueel spektakel biedt op een cellshaded manier en bovendien met een line-up aan vechters komt waar je U te tegen zegt. Of Buu, want die is ook van de partij in al zijn gedaanten. Het wordt door velen een van de beste vechtgames ooit genoemd en daar staan we vierkant achter. Waarom? Mede omdat het een topgame is voor beginners dankzij het auto-combosysteem waardoor je makkelijker toffe combo’s kunt maken.