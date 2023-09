EA Sports UFC 5: tilt vechten en visuals naar een hoger niveau

EA heeft meer bekendgemaakt van EA Sports UFC 5. Het vechtspel ziet er beter uit dan ooit te voren: het is bijna eng hoe levensecht de sporters eruitzien. Op de cover van de game prijken lichtgewichtkampioen Alexander Volkanovski en voormalig flyweight-kampioen Valentina Shevchenko. Althans, dat is op de gewone versie: middleweightvechter Israel Adesanya is de grote man op de deluxe-editie van het spel.

Frostbite engine De game is gebouwd in de Frostbite engine en moet meer dan ooit een brug slaan tussen de echte UFC en deze virtuele versie ervan. EA belooft onder andere betere trainingskampen en AI: de sparuitdagingen. Ook is er een nieuw systeem om te graden en wordt de kunstmatige intelligentie verbeterd om het spel een grotere uitdaging te maken. Er zijn nieuwe transities gemaakt voor het overgave-systeem, dus als iemand je op de grond krijgt, dan zijn de animaties wat sneller, wat het een meer gestroomlijnd effect geeft en er dus realistischer uitziet. Dat is sowieso wat de klok slaat in deze game: realisme. Je moet soms moeite doen om te bedenken of je naar een echt gevecht of een game kijkt en dat maakt het ook leuker voor meekijkers/huisgenoten om mee te kijken in plaats van zelf de controller ter hand te nemen. En, iets waar sommige mensen erg blij mee zullen zijn in het kader van een realistischer gevecht: de mini-games worden eruitgehaald om het gevecht realistischer te maken met meer focus daarop, in plaats van allerlei dingen eromheen.

UFC 5 Deluxe Edition cover.



48 hours till the reveal pic.twitter.com/8zUPiRiOTF — H o l l o w (@HollowPoiint) September 5, 2023

EA Sports UFC 5 Als je vechter te veel schade heeft aangericht bij de ‘vijand’, dan kan het zijn dat de dokter de boel stillegt. Dat is voor jou op dat moment natuurlijk best voordelig, maar als het andersom is, dan is het natuurlijk balen. Het is nu wel meer nog dan ooit mogelijk om schade heel specifiek aan te richten: EA Sports noemt het zelfs strategisch. Je kunt iemand dus slim pijn doen, als het ware. En, nog een voordeel: het bloed schijnt ook nog realistischer te vloeien. Genieten dus. De grondgevechten, maar ook de staande gevechten, zien er een stuk beter uit. EA Sports heeft hier gekozen voor een meer cinematografische invalshoek en we moeten in het echt nog meemaken hoe dat voelt. Het klinkt tof, zolang het niet te veel afleidt van het gevecht zelf. En, om toch nog even op dat realisme door te gaan: de gezichtsveranderingen die bij de echte vechters optreden als ze een flinke stoot hebben gehad, die zijn ook meer dan ooit aanwezig in UFC 5. Er zijn 64.000 (!) verschillende opties om schade weer te geven. Blauwe plekken, krassen, sneeën: het is allemaal mogelijk op maar liefst 8 plaatsen op het hoofd. En, niet geheel ontbelangrijk: de gameplay is hier ook door beïnvloedt: je gaat immers toch net even anders vechten als je linkeroog dicht zit. EA Sports UFC 5 verschijnt op 27 oktober. Het spel verschijnt op PlayStation 5, Xbox Series X en S.

The Great The Bullet



Your #UFC5 Standard Edition cover athletes Alexander Volkanovski and Valentina Shevchenko



See the full reveal 9/7

https://t.co/Buf42tWtjV pic.twitter.com/ddDQPAp4yu — EA SPORTS UFC (@EASPORTSUFC) September 5, 2023