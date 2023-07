5 dingen die je moet weten over EA Sports FC24

Het begint natuurlijk allemaal met een onthulling, al kunnen we van deze game wel uitgaan van een jaarlijkse release: dat is inmiddels al decennia het geval. Maar de onthulling van EA Sports FC24 was indrukwekkend. Het was een onthullingsstream vanuit Amsterdam van een half uur vol met bekende gezichten. Erling Haaland, de Manchester City-spits was samen met Didier Drogba, Luis Figo, Laura Georges en Alex Scott te zien. Haaland is ook de cover-voetballer. Hij zei: “Elke voetballer droomt ervan de ster van de cover te zijn. Ik ben er trots op dat ik met EA SPORTS FC een belangrijke rol mag spelen in de lancering van het nieuwe tijdperk van ’s werelds meest toonaangevende voetbalgame.”

We kenden het ooit als FIFA, maar nu heet het EA Sports FC. De populaire voetbalgame van Electronic Arts is toe aan zijn nieuwe editie en die heet EA Sports FC24. De game is officieel aangekondigd en verschijnt op 29 september. Dit zijn vijf dingen die je moet weten over het populaire voetbalspel.

2. Een betere Switch-variant

Normaliter zijn games die op meerdere platformen uitkomen een beetje zo-zo op de Switch. Het beste voorbeeld hiervan is LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, maar FIFA kon er ook altijd wat van. De ‘Legacy’-edities waren toch niet helemaal hetzelfde. Gelukkig gaat dat nu veranderen, want de Switch-variant wordt nu gebouwd op de Frostbite engine en die zou veel beter moeten zijn in het weergeven van details. Maar ook zou de game in het algemeen veel beter presteren. Ook staat Ultimate Team nu helemaal tot je beschikking, terwijl dat in eerdere edities altijd een wat uitgeklede versie was.

3. Vrouwen in Ultimate Team

En over Ultimate Team besproken: eindelijk zijn daar vrouwelijke spelers beschikbaar. Het is niet de eerste EA Sports-game die dit heeft: NHL Hockey had het eerder al, maar het is fijn om te zien dat de dames nu ook op het gebied van virtueel voetballen kunnen meekomen met de mannen. Eerder kon er wel wat met vrouwen worden gedaan, maar nu maken ze net even wat serieuzer deel uit van het spel en dat was de hoogste tijd. Welkom dames!