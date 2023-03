Campagne #OneLove nu ook in FIFA 23

EA Sports heeft in samenwerking met verschillende competitiepartners een reeks in-game kits gelanceerd met krachtige boodschappen over het uitbannen van racisme en discriminatie in het voetbal, zowel op als buiten het veld.

Campagnes van competitiepartners en EA Sports zijn onder meer:

KNVB and Eredivisie - “OneLove” - In een gezamenlijk initiatief met de KNVB en de Nederlandse Eredivisie is de campagne 'OneLove' opgezet om racisme en discriminatie te bestrijden. Naast deze bewustmakingscampagne bestaat 'OneLove' ook uit een trainingsaanbod voor voetbalclubs om te helpen bij de voorlichting over de kracht van diversiteit. De kit die in de game wordt gebruikt bevat verschillende vormen en kleuren die staan voor alle vormen van discriminatie. Ook zal de 'OneLove'-armband op de mouw van de kit te zien zijn.

Premier League - "No Room For Racism" - Het No Room For Racism actieplan bundelt het brede werk van de Premier League om discriminatie aan te pakken. De Premier League heeft ook samengewerkt met ontwerper Kingsley Nebechi en Nike om een tenue en een stadium vanity te creëren die de 'NRFR'-boodschap weergeeft. De kit is geïnspireerd op tribale kunstwerken die betrekking hebben op etniciteiten uit de hele wereld.

Bundesliga - "STOP RACISM" - De Bundesliga werkt samen met haar clubs aan 'STOP RACISM' - een campagne die het hele jaar door wordt ondersteund door de clubs en partners van de Bundesliga en Bundesliga 2. In samenwerking met het onafhankelijke streetwear merk Beautiful Struggles heeft de DFL ook de 'STOP RACISM' kit gecreëerd; een paars shirt met een sterke boodschap, ontworpen om de Internationale Week tegen Racisme-campagne van de Duitse stichting te weerspiegelen.

LaLiga Santander - "UNITY" - De Spaanse eredivisie LaLiga Santander werkte samen met het internationaal bekroonde artistieke collectief BOA Mistura aan hun campagne 'UNITY'. De campagne wil mensen bewust maken van het belang van het uitroeien van racisme op alle gebieden van de samenleving, door het verenigen van mensen. De voorkant en achterkant van de kit zijn voorzien van opvallende geblokte kleuren, met het woord 'UNITY' op de mouwen, om de boodschap van de bond met betrekking tot de strijd tegen racisme en discriminatie over te brengen.

Ligue 1 Uber Eats en LICRA - "We are all responsible" - De Franse Ligue 1 Uber Eats en LICRA hebben een campagne gecreëerd die zich richt op het melden van onaanvaardbaar gedrag in stadions en online, in de strijd tegen racisme en antisemitisme. Hun gezamenlijke kit bevat het logo "SIGNALEZ" (of "REPORT") bovenop een rode trainingsbroek die mensen uitnodigt "Step forward" (of "Entrez en jeu") en dergelijk gedrag te melden.

Serie A en UNAR - "Keep Racism Out" - De Italiaanse competitie Serie A werkt samen met UNAR aan de bewustmakingscampagne 'Keep Racism Out' om racisme en alle vormen van discriminatie te bestrijden, niet alleen in de voetbal- en sportwereld, maar zoals de slogan van de campagne luidt 'Samen. Overal'. Ze hebben een tenue ontworpen met de merkkleuren van de Serie A, met het 'Keep Racism Out'-logo in het wit op een prominente plaats op de voorkant.

Positive Play Charter

Electronic Arts (EA) en EA Sports zetten zich in voor gezonde community's en hebben daarom in 2020 het Positive Play Charter gelanceerd om positief spel binnen de community te versterken. In dit handvest wordt uiteengezet hoe we storend gedrag willen bestrijden en gezonder gedrag willen bevorderen door positieve interacties, positieve ervaringen en positieve omgevingen voor iedereen te creëren. Voor meer informatie over de Positive Play Charter zie je hier.

FIFA 23 is ontwikkeld door EA Vancouver en EA Romania. De game is wereldwijd verkrijgbaar voor PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, PS4, en Xbox One.