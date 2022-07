​Voetbalgame FIFA 23 komt eraan: dit weten we tot nu toe

Er wordt gefluisterd dat FIFA 23 op 30 september verschijnt. Het is zeker nog niet officieel, want Electronic Arts moet de voetbalgame überhaupt nog aankondigen. De verwachting is dat dat snel gebeurt, maar ondertussen gonzen de geruchten alvast over de releasedatum.

FIFA versus Pro Evo FIFA is de bekendste en meest iconische voetbalgame ter wereld. Het wedijverde lang met Pro Evolution Soccer, maar is inmiddels al jaren de standaard als het gaat om virtueel voetballen. Het spel komt vaak uit op alle denkbare gameplatformen van het moment en is onder andere een belangrijk deel van de esportsscene. Terwijl mensen zich nog prima vermaken met FIFA 22, is het seizoensgewijs toch echt tijd voor de opvolger, waarin de teams weer zijn geüpdatet, naast uiteraard de gameplay. Er belooft het een en ander te veranderen in FIFA 23. Zo gaat het gerucht dat Lionel Messi niet langer de beste speler is in het spel. Die eer zou nu zijn toebedeeld aan de Fransman Kylian Mbeppé. Een flinke verandering, want Messi was jarenlang de beste speler (op de hielen gezeten door Cristiano Ronaldo). Het lijkt erop dat zijn teammaatje Mbappé nu de populairste speler wordt met de meeste voetbalvaardigheden.

Mbappé Extra leuk voor Mbappé, die ook al jaren op de cover staat van de game. Ook op het hoesje van FIFA 23 kun je de beste man weer vinden, waarschijnlijk naast Sam Kerr, maar dat is nog onbekend. Normaliter zien we altijd meer van FIFA tijdens E3, maar dat grote game-evenement heeft dit jaar niet plaatsgevonden. Hierdoor zitten de fans enorm verlegen om informatie vanuit Electronic Arts. EA zou echter wel crossplay hebben getest, wat kan betekenen dat je met een PlayStation kunt FIFA’en tegen iemand op een Xbox. Daarnaast zou de hypermotion-technologie die in FIFA 22 is geïntroduceerd worden verbeterd, waardoor de animaties van de echte voetballers er nu nog echter uit gaan zien in het spel, zonder dat daar allerlei pakken voor nodig zijn. Daarnaast zouden positie-aanpassers uit het spel gaan. Elke speler heeft gewoon één standaardpositie en daarnaast een secundaire positie. Ook dit moet het spel uiteindelijk meer realistisch maken. De grootste aanpassing is echter dat EA free-to-play wordt, als dat gerucht tenminste klopt. EA zou graag zoveel mogelijk spelers aan zich willen binden voordat FIFA straks een andere naam heeft.

EA Sports FC Het is waarschijnlijk de laatste FIFA-game die FIFA heet, want EA heeft besloten de naam te wijzigen naar EA Sports FC. Dat komt omdat de samenwerking tussen FIFA en EA Sports na 30 jaar (!) tot zijn einde komt. EA heeft wel beloofd dat de gamefranchise op zich niet veranderd, dus nog steeds de carrièremodus, Pro Clubs, Volta en natuurlijk Ultimate Team. Ook kun je alsnog meer dan 19.000 spelers, 700 teams, 100 stadions en 30 talen verwachten in de toekomstige games van EA Sports FC.

Ondertussen is het wereldkampioenschap FIFA 22 in volle gang en doen de Nederlanders het enorm goed. Tot en met zondag nemen de 32 beste FIFA-spelers in de wereld het tegen elkaar op om de koning der FIFA te worden gekroond. Nederland wordt vertegenwoordigd door vier mannen: ‘Manuel’ (Team Gullit), ‘LevideWeerd’ (Team Gullit), ‘EmreYilmaz’ (Team Gullit) en ‘Damesheet’ (NEC Nijmegen). Allemaal deden ze het tot nu toe heel goed, al is helaas Levi laatste geworden in zijn poule. De andere drie verwachten we in de play-offs van de voetbalgame. Er staat veel op het spel: de winnaar krijgt 250.000 dollar (oftewel: 250.000 euro).