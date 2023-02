Kunstmatige intelligentie bestuurt nu ook gevechtsvliegtuigen

2023 is het jaar van de kunstmatige intelligentie en waar we dat tot nu toe vooral toegepast zien in relatief onschuldige tools zoals Dall-E (dat kunstwerken maakt) en ChatGPT (dat opstellen schrijft), zijn er ook wat meer verregaande manieren om AI ons als mensheid te laten helpen. Hoewel, helpen: het nieuwe experiment van het Amerikaanse leger zal niet iedereen als even positief beschouwen. Het liet kunstmatige intelligentie namelijk 17 uur lang een gevechtsvliegtuig besturen.

Kunstmatige intelligentie als piloot

Geen zorgen, het is al even geleden dat de AI dit deed (al kun je je afvragen wat AI dan NU aan het doen is…), het was namelijk in december. Het was, en dat is wel belangrijk om te vermelden: geheel in opdracht van mensen. Het is dus niet kunstmatige intelligentie die van zichzelf dacht: ik ga vandaag eens even een stuk vliegen. Nog niet gerustgesteld? Hier is meer informatie.

Het Amerikaanse Defense Department heeft AI in december op de Edwards Air Force Base in Californië opdracht gegeven om een F-16-achtig gevechtsvliegtuig te besturen. Helemaal zelf, 17 uur lang. Maar die 17 uur is wel verdeeld over 12 vluchten. Het vliegtuig dat werd gebruikt is ook geen heel standaard kist: het is de X-62A Vista die speciaal is gemaakt om mee te experimenteren. En dat werd volop gedaan, want het was niet maar één AI die de controle nam over het vliegtuig. Vier algoritmes waren ermee bezig (maar wel omstebeurt).