House of the Dragon gaat zijn derde seizoen in en dat belooft er één te worden met veel strijd. De messen worden geslepen, de draken worden opgehitst en het is tijd voor oorlog. Het derde seizoen is wederom gebaseerd op het boek Fire & Blood van George R.R. Martin, een prequel in de reeks A Song of Ice and Fire. Het derde seizoen was een paar dagen voor het tweede seizoen verscheen al aangekondigd. En we weten inmiddels ook al dat de serie stopt na vier seizoenen.

De verwachting is dat het vierde seizoen in 2028 verschijnt, maar zover is het nog lang niet. Zowel voor ons kijkers niet als voor de personages in de serie niet, watn er moet duidelijk nog een flinke strijd gestreden worden. Het derde seizoen bestaat uit 8 afleveringen en we zien hierin onder andere Matt Smith terug als Daemon Targaryen en Emma D'Arcy als Rhaenyra Targaryen. Er zijn ook veel nieuwe personages, zoals James Norton als Ormund Hightower, Tommy Flanagan als Roderick Dustin, Dan Fogler als Torrhen Manderly, Tom Cullen als Luthor Largent, Joplin Sibtain als John Roxton, Barry Sloane als Adrian Redfort en Annie Shapero als Alysanne Blackwood.



House of the Dragon,” aldus Francesca Orsi van HBO “George, Ryan en de rest van onze ongelooflijke uitvoerend producenten, cast en crew hebben nieuwe hoogten bereikt met het fenomenale tweede seizoen van,” aldus Francesca Orsi van HBO Max . “We zijn diep onder de indruk van de enorme inspanning die het hele team heeft geleverd voor de creatie van een spectaculair tweede seizoen, met een omvang en schaal die alleen wordt overtroffen door de bezieling ervan. We zijn ontzettend enthousiast om het verhaal van het Huis Targaryen voort te zetten en te zien hoe dit team voor seizoen drie opnieuw tot grote hoogte stijgt.”

Het tweede seizoen draaide natuurlijk heel erg om de oorlog die op poten was binnen House Targaryen : het was de groenen tegen de zwarten. We verwachten in seizoen 3 een groot gevecht bij Harrenhal, want dat is waar de meeste troepen heengaan. Dan is er nog de vraag of Rhaenyra ingaat op het aanbod van Alicent. Maar uiteindelijk is ons een complete oorlog beloofd in seizoen 3 en dat komt dan ook duidelijk naar voren in de trailer . En het is niet voor niets House of the Dragon, dus de draken zijn goed vertegenwoordigd in deze promovideo voor de serie.