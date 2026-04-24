Terwijl je dit weekend misschien wel voorbereidingen treft voor Koningsdag aanstaande maandag, staat er weer voldoende nieuw kijkmateriaal voor je klaar. Zeker Netflix pakt deze week flink uit, maar ook streamingdiensten als SkyShowtime en HBO Max hebben wat lekkers in petto. Hieronder vind je vijf kersverse kijktips!

Unchosen seizoen 1 (Netflix)

Op Netflix valt nu de zesdelige serie Unchosen te zien, waarin we Rosie volgen. Samen met haar man Adam en hun dochter wonen ze in een afgesloten christelijke gemeenschap – zeg maar gerust sekte. Wanneer Rosie bij toeval de ontsnapte gevangene Sam ontmoet, gaat ze over alles in haar leven twijfelen. Dat heeft logischerwijs ook een uitwerking op haar band met haar man en haar leven binnen de gemeenschap. Unchosen biedt daarmee een heftige blik op het leven in een (fictieve) sekte.

Apex (Netflix)

Ook op Netflix te zien: de spannende film Apex, waarin Sasha (gespeeld door Charlize Theron) de Australische wildernis opzoekt, maar ze iets meer adrenaline voor haar kiezen krijgt dan verwacht. Ze loopt namelijk een seriemoordenaar (gespeeld door een heerlijk griezelig acterende Taron Egerton) tegen het lijf, en het tweetal raakt al snel verzeild in een dodelijk spel waarbij het nog maar de vraag is wie overleeft.

Downton Abbey: The Grand Finale (SkyShowtime)

Na zes heerlijke seizoenen van en meerdere films die voortborduren op het kostuumdrama Downton Abbey kun je nu bij SkyShowtime inschakelen voor het definitieve afscheid van de familie Crawley. The Grand Finale is namelijk een laatste film waarin we zien hoe deze familie die we al jarenlang hebben gevolgd in de jaren dertig arriveert. Daarmee krijgen we de personages die we inmiddels in ons hart hebben gesloten niet alleen nog een keertje te zien, maar wordt er ook een mooie strik gebonden rondom hun fictieve leven. Fans van de serie hoeven niets meer te weten: zij moeten The Grand Finale zo snel mogelijk op zetten!

Half Man seizoen 1 (HBO Max)

Richard Gadd creëerde en schitterde in 2024 in de Netflix-miniserie Baby Reindeer, waarmee hij vriend en vijand verraste met een hevig, persoonlijk verhaal. Zijn nieuwste miniserie staat op HBO Max in de vorm van Half Man. We maken hierin kennis met twee broers: Reuben (gespeeld door Gadd) en Niall (Jamie Bell), die na elkaar voor een lange tijd niet gezien te hebben meteen met elkaar op de vuist gaan op de trouwdag van laatstgenoemde. De serie duikt in de dysfunctionele relatie tussen de broers, die opgroeien in het Glasgow van de jaren tachtig.

Stranger Things: Tales From ’85 seizoen 1 (Netflix)

Stranger Things mag dan afgelopen zijn, Netflix is nog lang niet klaar om afscheid te nemen van Hawkins, de Upside Down en de personages die we jarenlang hebben gevolgd. De geanimeerde spin-off serie Tales From ’85 speelt zich dan ook af tussen het tweede en derde seizoen van de hoofdserie, en zien we hoe de avontuurlijke kinderen die we inmiddels kennen een spannende wintervakantie ervaren. Eindelijk rust in Hawkins? Reken er maar niet op!