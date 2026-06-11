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Avatar: Fire and Ash

Dit is wanneer Avatar: Fire And Ash op Disney+ te streamen is

Entertainment11 jun , 13:20doorLaura Jenny
Avatar: Fire and Ash gemist in de bioscoop? Of vond je het gewoon echt te lang zitten? Gelukkig kun je hem al op on-demand-diensten kijken, maar wil je er eigenlijk niets voor betalen en heb je al Disney+, dan kunnen we je nu vertellen wanneer je de film kunt zien op Disney+: 24 juni.

Avatar: Fire & Ash

We hadden je aanraden hem vooral te bekijken in de bioscoop, omdat het een visueel spektakel is, maar ook thuis kun je er prima van genieten, omdat het toch weer een deel is in een filmreeks waarvan je hoogstwaarschijnlijk de eerste delen ook hebt gezien. Bovendien is dit niet zomaar een film, dit is deel van James Camerons levenswerk. Dit derde deel bracht bovendien maar liefst 1,48 miljard dollar op aan bioscoopverkopen.
Uiteindelijk moeten er nog twee films bijkomen en dan is Cameron klaar met Pandora. Maar het is nog even afwachten wanneer we die dan precies kunnen verwachten.
Nog minder dan twee weken dus en dan kun je Avatar: Fire and Ash op je gemak bekijken op Disney+.

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doorLaura Jenny

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