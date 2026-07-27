Op zich worden er dagelijks bioscoopzalen van upgrades voorzien, maar wanneer het om de wereldberoemde grote zaal van Tuschinski in Amsterdam gaat, dan is het de moeite waard om het te laten zien. Deze bijzondere bioscoop met zijn art deco-stijl in het centrum van de hoofdstad kon wel een upgrade van zijn grote zaal gebruiken en die is erg goed gelukt.

Tuschinski is onder handen genomen

Tuschinski is een belangrijke bioscoop, omdat het vaak het toneel is van de premières van grote films. In de straat, waar ook trams doorheen rijden, wordt dan de rode loper uitgerold en bekende acteurs uit binnen- en buitenland brengen de bioscoop dan een bezoek. Maar ja, om dan in de inmiddels toch wat krakkemikkig geworden stoeltjes van de grote zaal te zitten, gaf toch niet helemaal dat luxe gevoel mee wat bij het decor hoort. Nu heeft Pathé de filmzaal een upgrade gegeven waardoor de stoelen lekker comfortabel zijn en het er in het algemeen stukken beter uitziet.

De fauteuils zien er spic en span uit, de loveseats zijn erg charmant geworden: elke stoel in de bioscoop is veranderd en de balkons zijn opnieuw geverfd, waarbij ook een oude beschildering is gereconstrueerd. Er ligt nieuwe vloerbedekking en het stucwerk is vernieuwd, naast dat de verlichting nu van led-technologie gebruikmaakt. Dit is allemaal ook vrij snel gebeurd: de renovatie startte in mei.

Open sinds 1921

Koninklijk Theater Tuschinski is in 1921 geopend en heeft naast art deco-invloeden ook Amsterdamse School- en Jugendstil-design. Het is een bijzonder theater om te zien: van het plafond in de foyer tot zelfs de wc's. Het is totaal niet te vergelijken met andere Pathé's met hun moderne grijze wc-deurtjes, rijen aan kaartjesmachines, toegangspoortjes, enzovoort: het is een veel klassiekere ervaring. Alleen ja, die klassieke ervaring kwam eerst dus met stoelen die wel wat ouderwets waren. In 2024 werd overigens de gevel van het pand al onder hadnen genomen en werd Bar Abraham toegevoegd.

Veel mensen denken trouwens dat Tuschinski ook de oudste bioscoopzaal is van Nederland, maar dat is niet het geval. De eerste bioscoop was in het Kurhaustheater in Scheveningen en opende in juni 1986. Dan is er ook nog de oudste nog werkende bioscoop, die je vindt in Tilburg: in Cinecitta werd in 1904 de eerste film vertoond. Zelfs in Amsterdam is Tuschinski niet de oudste: dat is The Movies aan de Haarlemmerdijk, die bij oprichting in 1912 nog Tavenu heette.