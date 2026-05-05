Door nieuwe regelgeving is duidelijk geworden dat Oscars alleen door menselijk werk gewonnen kunnen worden. De prestigieuze prijs gaat voorlopig dus niet naar een AI-model

Afgelopen week heeft de Academy of Motion Picture Arts and Sciences, de organisatie die de meest prestigieuze filmprijs ter wereld uitreikt – zijn regelgeving aangepast . Dit ter voorbereiding van de 99e Academy Awards volgend jaar maart, waar de Oscar-beeldjes weer worden uitgedeeld.

Nu stelt de Academy de regels elk jaar wel een beetje bij om in te spelen op moderne ontwikkelingen, maar de toevoeging van regels rondom AI is een opvallende. AI wordt in veel werkgebieden al veelvuldig gebruikt, en de Academy lijkt zich daar ook van bewust. Het wil er daarbij zeker van zijn dat de Oscar-beeldjes echt naar mensen van vlees en bloed gaan die met hun arbeid iets unieks hebben neergezet.

Alleen voor echte acteurs en schrijvers

Volgens de nieuwe regel kunnen alleen rollen die door echte mensen in een film worden geacteerd kans maken op een Oscar. Dat betekent dat acteerprestaties die door AI worden neergezet geen beeldje kunnen verdienen.

Dat klinkt misschien als een nutteloze toevoeging, maar dat is het toch echt niet: met behulp van AI wordt er al acteerwerk in films gestopt. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe film As Deep As the Grave , waar de wijlen acteur Val Kilmer alsnog te zien is door de mogelijkheden van AI. Wel met de toestemming van zijn familie overigens, maar dan nog: de rol zal geen Oscar winnen. Daarnaast zijn er zelfs plannen om wereldsterren neer te zetten die geheel met AI zijn gemaakt – denk aan Tilly Norwood, een AI-creatie die steeds vaker de ronde doet op internet.

Ook scripts die met behulp van AI zijn geschreven of aangepast dingen niet mee voor de Oscars. Dat is wel iets lastiger te controleren natuurlijk, maar de Academy stelt dat het bij twijfel door mag vragen om er achter te komen of een script volledig met door een menselijke hand is gemaakt.

Hollywood verandert continu

De Academy heeft door de jaren heen zo vaak aanpassingen gemaakt aan de regelgeving rond de Oscars. Dat moet ook wel, want de filmindustrie is natuurlijk erg onderhevig aan technologische veranderingen. Denk bijvoorbeeld aan met de computer geanimeerde special effects, en de manier waarop films afkomstig buiten de Verenigde Staten steeds meer ruimte krijgen.

Deze nieuwe aanpassing is dan ook geen grote verrassing. Sterker nog: veel mensen in de filmindustrie maken zich erg zorgen over de komst van AI, zoals eerder ook bleek uit de grootschalige staking onder acteurs waarbij een van de kernpunten het gebruik van AI om de gelijkenis of het stemgeluid van acteurs te kopiëren was. De Academy geeft dan ook aan met veel mensen Hollywood gepraat te hebben om deze nieuwe regelgeving tot stand te laten komen.

Je kunt er nu in ieder geval zeker van zijn dat de films en acteurs die in 2027 een Oscar-beeldje in ontvangst nemen, dat echt dankzij hun eigen kunnen hebben klaargespeeld.