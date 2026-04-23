Vind je het jammer dat er niet vaker 'getekende' cartoonfiguren worden gemikst met de echte wereld, zoals we dat zagen in Who Framed Roger Rabbit
en Mary Poppins? Goed nieuws dan, want in Coyote vs. ACME wordt zo'n zelfde stijl toegepast. En de film heeft ook nog iets 'verbodens'.
Wile. E. Coyete ken je natuurlijk als de coyote die de hele tijd achter Roadrunner aanzit en compleet voor de gek wordt gehouden. Nu is hij er klaar mee: hij vindt dat ACME hem alleen maar slechte producten levert en stapt de rechtbank in. In Coyote vs ACME zien we hoe het cartoonfiguurtje het tegen mensen opneemt in de echte wereld, terwijl hij zelf Will Forte als advocaat heeft.
De film zou er eigenlijk niet komen, want toen Warner Bros in 2023 naar zijn belastingen keek, leek het niet zo handig om deze film te laten komen, maar nu is hij er toch nog dankzij Ketchup Entertainment. In de eerste trailer
zien we al wat meer van het verhaal. 28 augustus zien we het helemaal, want vanaf dan draait deze film van regisseur Dave Green (Earth to Echo) in de bioscoop.