Vind je het jammer dat er niet vaker 'getekende' cartoonfiguren worden gemikst met de echte wereld, zoals we dat zagen in Who Framed Roger Rabbit en Mary Poppins? Goed nieuws dan, want in Coyote vs. ACME wordt zo'n zelfde stijl toegepast. En de film heeft ook nog iets 'verbodens'.

Wile. E. Coyete ken je natuurlijk als de coyote die de hele tijd achter Roadrunner aanzit en compleet voor de gek wordt gehouden. Nu is hij er klaar mee: hij vindt dat ACME hem alleen maar slechte producten levert en stapt de rechtbank in. In Coyote vs ACME zien we hoe het cartoonfiguurtje het tegen mensen opneemt in de echte wereld, terwijl hij zelf Will Forte als advocaat heeft.