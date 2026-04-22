Het derde seizoen van Silo komt eraan en dat is nog niet het laatste, want dat wordt het vierde seizoen. Het is duidelijk reden voor makers om met een trailer
te komen die toch nog steeds erg mysterieus is, wat helemaal past bij de serie zelf. Wel zien we dat er duidelijk wat meer antwoorden aan zitten te komen.
Rebecca Ferguson
speelt in deze serie Juliette Nichols, die moet bedenken waarom de mensheid in ondergrondse bunkers woont. Het is fijn dat we weten dat het vierde seizoen het einde is, want dat betekent wel dat het hele verhaal kan worden verteld: iets dat juist bij deze serie geen overbodige luxe is. Apple
TV laat ook verder nog weinig los over dit derde seizoen, maar dat vinden we in dit geval helemaal niet erg. Geniet van de trailer, en dat derde seizoen komt er gelukkig snel aan:
Silo seizoen 3 is vanaf 3 juli te zien op Apple TV
.