Populaire sci-fi-drama Silo heeft een nieuwe trailer

Silo is een heerlijke serie: het is Rebecca Ferguson, die sowieso geweldig is, maar het is ook een moordmysterie, science fiction en dat alles op een lekker tempo. Het eerste seizoen van deze Apple TV+-serie was een groot succes: nu komt het tweede eraan.

Silo

Op 15 november verschijnt dat tweede seizoen op de streamingdienst van Apple. Dan zien we hoe het verder gaat met de mensen die een vreemde apocalypse moeten overleven en dat doen in een ondergrondse bunker. Waar mensen aan elkaar zijn overgeleverd, daar is altijd veel drama, en zo ook in dit verhaal naar de boeken van Hugh Howey (Wool).

Voordat je de onderstaande trailer bekijkt, is het misschien verstandig om eerst het eerste seizoen van Silo te kijken: dan weet je zeker dat je geen spoilers te verduren krijgt.