Survivallen is niet per se heel leuk om te doen, maar het is wel erg inspirerend om te zien hoe anderen dat doen. Dat verklaart immers ook waarom er zoveel realityprogramma's zijn die hierom draaien. Regisseur David Ayer gaat er ook mee aan de slag en komt met Heart of the Beast: een survivalfilm over een man (Brad Pitt) en zijn hond. En dat is net Dogmeat uit Fallout.

Heart of the Beast

Niet dat de film iets met Fallout te maken heeft, maar dat is toevallig ook een Duitse herder. Een weten we I Am Legend nog? Die survival-hond was ook een Duitse herder: en wij maar denken dat St Bernards er met hun tonnetje alcohol voor zorgden dat mensen overleefden. Het is Commisaris Rex al die tijd al!

In ieder geval is er bij het kijken van deze trailer de gezonde angst dat dit een film wordt waarin tissues nodig zijn: niet om het heldhaftige verhaal over een voormalig special forces-soldaat die in de wildernis overleeft, maar omdat die hond natuurlijk iets gaat overkomen. Breekt hij zijn poot? Gaat hij dood? We moeten er niet aan denken.

Wist je trouwens dat er een we bsite is die bijhoudt voor je of de hond doodgaat? Niet van deze film alleen, maar van allerlei films waarin dieren voorbijkomen. Het is geen grap: op https://www.doesthedogdie.com/ kun je altijd even kijken of je een film wel gaat trekken of niet. Eerlijk is eerlijk, het is natuurlijk wel een spoiler, maar als je dierenvriendenhart het anders niet overleeft, dan kun je maar beter één spoilertje krijgen, toch?

De hond in deze film heet in ieder geval Odin en zijn baasje en hij gaan het niet makkelijk krijgen, zeker omdat ze allebei ook nog een post-traumatische stressstoornis hebben. En laat het een geruststelling zijn dat Brad Pitts personage in ieder geval tegen het personage van J.K. Simmons zegt dat hij wel eens een man door zijn hoofd heeft geschoten omdat hij een steen naar zijn hond gooide. Brad doet dus wel alles voor zijn beestje.