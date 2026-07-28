In het nieuwe seizoen van The Rings of Power worden we weer getrakteerd op een flinke kust en keur aan wezens. De meest beroemde is natuurlijk de Balrog en die belooft zelfs te spreken in het nieuwe seizoen, met dank aan Simon Pegg
. Nadat we een paar dagen geleden tijdens Comic-Con al een nieuwe trailer voor onze kiezen kregen, komt daar nu een mooi toetje bij in de vorm van een featurette van een paar minuten over de wezens die we zoal in het derde seizoen zullen zien.
Het marketingkanon van Prime Video
is goed aan: we kregen eerder al te horen dat Jamie Campbell Bower uit Stranger Things zich bij de cast voegt als Celeborn, de lang verloren echtgenoot van Galadriel. Zubin Varla uit Andor is straks te zien als Khamûl, de Oosterling uit Rhûn. Nu weten we ook wel dat kosten noch moeite worden gespaard voor deze serie: Amazon steekt er 1 miljard dollar in en dat is te zien, onder andere aan die wezens, waar je in de onderstaande video meer van ziet.
Het derde seizoen van The Rings of Power
is te zien vanaf 11 november 2026 op Amazon Prime. Een vierde seizoen is overigens ook alvast aangekondigd.