Tijdens een bomvolle Hall H op San Diego Comic-Con gaf Prime Video vandaag een eerste blik op het derde seizoen van The Lord of the Rings: The Rings of Power — en de onthullingen waren groot. Niet alleen werd een nieuwe teasertrailer getoond, ook de premieredatum is nu bekend en er werden meerdere nieuwe castleden aangekondigd, inclusief een verrassende naam voor een iconische rol.

De eerste vier afleveringen van seizoen drie verschijnen op 11 november 2026 op Prime Video. Afleveringen vijf en zes volgen op 18 november, de laatste twee op 25 november.

Simon Pegg als stem van de Balrog

Het meest opvallende nieuws van het panel: de Balrog spreekt dit seizoen voor het eerst, en zijn stem wordt vertolkt door Simon Pegg — bekend van de Cornetto-trilogie, Mission: Impossible en Star Trek. Tijdens een exclusieve featurette getiteld Bringing Season Three's Creatures to Life kregen aanwezigen een eerste blik op de wezens die dit seizoen opduiken, waaronder Fell-beasts, de oorlogsolifanten Mûmakil, Orcs en de terugkeer van de vurige Balrog.

Nieuwe castleden

Eerder deze week werden al twee nieuwe personages aangekondigd: Jamie Campbell Bower (Stranger Things) als Celeborn, de lang verloren echtgenoot van Galadriel, en Zubin Varla (Andor) als Khamûl de Oosterling uit Rhûn. Tijdens het Comic-Con-panel kwamen daar drie namen bij. Eddie Marsan (Happy-Go-Lucky) speelt Thrain, de oudere broer van koning Durin IV. Andrew Richardson (Guys & Dolls) vertolkt Anárion, de jongere zoon van Elendil en broer van Isildur. Adam Young (Don't Breathe 2) speelt Marnûkh, een mysterieuze Orc die mogelijk niet is wie hij lijkt te zijn.

Donkerder, groter, gevaarlijker

De teasertrailer toont een donkerdere toon dan vorige seizoenen. Saurons zoektocht naar het smeden van de Ene Ring is in volle gang en zijn streven om heel Middle-earth te onderwerpen dwingt voormalige vijanden tot nieuwe, soms ongemakkelijke bondgenootschappen. Showrunners J.D. Payne en Patrick McKay waren aanwezig op het panel, dat werd geleid door acteur Benjamin Walker — alias de Hoge Koning Gil-galad.