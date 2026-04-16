Er wordt een nieuwe film van The Lord of the Rings gemaakt en ditmaal is het niet regisseur Peter Jackson die aan het roer staat. Het is Gollum! Of nou ja, de man die Gollum vertolkte in de Peter Jackson-films. Andy Serkis maakt de film, waarin hij wederom de rol van het arme wezentje vertolkt. Maar, wat weten we tot nu toe over deze prent?

Het werk van J.R.R. Tolkien

Vrij veel, want het is uiteraard wederom gebaseerd op de boeken van J.R.R. Tolkien. Maar ook weten we al dat naast Serkis bijvoorbeeld Ian McKellen als Gandalf terugkomt uit de films van Peter Jackson. Maar ook dat Viggo Mortensen gek genoeg niet terugkeert als Aragorn, terwijl hij wel heeft gezegd dat hij er in principe oren naar had.

Verder is Peter Jackson nog wel betrokken bij de film, namelijk als producent, net als Fran Walsh en Philippa Boyens, die ook aan de eerdere, iconische Lord of the Rings-films werkten. Het lijkt er dus op dat deze film echt wel zal passen bij de The Lord of the Rings- en de Hobbit-trilogie. Boyens en Walsh schrijven bovendien ook het script van Gollums eigen film. Hoewel, het is niet helemaal Gollums film. Het gaat om Gandalf en Aragorn die samen op pad gaan om Gollum te vinden en daarmee meer te weten te komen over wat er met Bilbo Baggins is gebeurd, aangezien hij niet meer zichzelf is.

Dat heeft natuurlijk alles te maken met de ring en dat is ook waarom Viggo Mortensen waarschijnlijk niet terugkeert in de legendarische rol van Aragorn . Het speelt zich namelijk af in een tijdperk waarin hij nog veel jonger was. Mortensen is inmiddels 67 jaar oud, dus kom je er dan nog mee weg om iemand veel jonger te spelen? Waarschijnlijk heeft de afwezigheid van de Amerikaan daarmee te maken.

The Hunt for Gollum

Verder is Sméagol in de film natuurlijk in de ban van de ring. Het wezen, dat ooit een Hobbit was, zou zelfs zijn beste vriend ervoor hebben vermoord. Alles voor zijn precious. De film speelt zich af in de Third Age rond waar The Fellowship of the Ring na niet al te lange tijd start. Maar het gaat waarschijnlijk dus niet te veel over Sméagol of Gollum: het gaat om Frodo die uit de Shire vertrekt, wordt aangevallen door Ringwraiths, Aragorn ontmoet, naar Rivendell gaat, enzovoort. En, verrassing: Elijah Wood keert terug als Frodo Baggins (en Lee Pace als Thranduil).

Er zijn ook nieuwe acteurs aangekondigd, namelijk Jamie Dornan als Aragorn (oftewel Strider), maar ook Kate Winslet als Marigol en Leo Woodall als Halvard. We kunnen niet wachten om te zien hoe dat samenkomt. The Hunt for Gollum draait vanaf 17 december 2027 in de bioscoop.