The Further verlaat zijn eigen dimensie. En dat is precies zo angstaanjagend als het klinkt.

De franchise die wereldwijd meer dan $740 miljoen heeft opgebracht keert terug met een nieuw verhaal en een concept dat de reeks een nieuwe richting geeft. De officiële trailer van Insidious: Out of the Further is deze week uitgebracht door Sony Pictures en staat in de trendinglijst op YouTube.

Het verhaal

Amelia Eve speelt Gemma, een jonge moeder die haar dochter opvoedt in het huis waar ze zelf is opgegroeid. Ze ontdekt dat ze The Further kan betreden - het vagevuurachtige rijk van verloren zielen dat centraal staat in het Insidious-universum. Tot zover bekend terrein. Maar Gemma heeft een vermogen dat alles verandert: ze brengt wat daar leeft niet alleen mee terug, ze kan het naar de echte wereld halen.

Zodra de demonen dat doorhebben, wordt onze wereld hun speelterrein.

Het is een slimme escalatie van de mythologie. De vorige films draaiden om het binnengaan van The Further - nu gaat het de andere kant op.

Bekende gezichten, nieuwe regisseur

Lin Shaye keert terug als Elise Rainier, haar iconische rol uit alle voorgaande delen. Brandon Perea (Nope) is ook van de partij. De regie is in handen van Jacob Chase, bekend van de horrorfilm Come Play uit 2020. Het script is van zijn hand, het verhaal bedacht samen met David Leslie Johnson-McGoldrick. Geproduceerd door het vertrouwde gezelschap: Jason Blum, Oren Peli, James Wan en Leigh Whannell.

Insidious: Out of the Further draait exclusief in de bioscoop vanaf 21 augustus 2026.

De franchise tot nu toe

Out of the Further is het zesde deel in de reeks. De films springen heen en weer in de tijd, wat de volgorde iets verwarrend maakt. Op volgorde van verschijning:

Insidious (2010) - de oorsprong, met Patrick Wilson en Rose Byrne als de familie Lambert wiens zoon in coma raakt en een doelwit wordt voor demonen in The Further. Geregisseerd door James Wan.

Insidious: Chapter 2 (2013) - direct vervolg op deel 1, opnieuw Wan als regisseur. Josh Lambert staat nu zelf centraal.

Insidious: Chapter 3 (2015) - prequel, chronologisch vóór deel 1 en 2. Volgt Elise Rainier als ze een tienermeisje helpt dat per ongeluk een kwaadaardig wezen heeft opgeroepen. Geschreven en geregisseerd door Leigh Whannell.

Insidious: The Last Key (2018) - ook een prequel, speelt zich af tussen Chapter 3 en het origineel. Elise keert terug naar haar ouderlijk huis waar ze als kind een demon heeft losgelaten.

Insidious: The Red Door (2023) - het voorlopige sluitstuk van de Lambert-verhaallijn. Patrick Wilson maakte hier zijn regiedebuut. Een volwassen Dalton Lambert en zijn vader moeten hun verdrongen herinneringen aan The Further onder ogen zien. Met $189 miljoen het best presterende deel van de reeks.