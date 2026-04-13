Meer dan 23 jaar op de buis, en NCIS gaat nog altijd als een trein. Op 18 april kun je de jubileumaflevering bekijken op NET5.

Weinig series halen de 500 afleveringen - NCIS deed het gewoon. De Amerikaanse misdaadserie, die in 2003 begon als spin-off van JAG, is uitgegroeid tot een van de langslopende en meest bekeken dramaseries op televisie

Op 18 april zendt NET5 de jubileumaflevering uit, seizoen 23, aflevering 13: "All Good Things."

Wat kun je verwachten?

Wanneer de zoon van een marinier die Gibbs ooit hielp in wanhoop bij NCIS aanklopt, komt het verdeelde team stiekem weer bijeen. Het najagen van gerechtigheid zonder insigne kan ze echter meer kosten dan alleen hun carrière.

Het is een aflevering die terugkijkt op wat NCIS groot maakte - de teamdynamiek, de loyaliteit, het gevoel van familie - maar ook een die niet bang is om de boel flink op z'n kop te zetten.

⚠️ Spoiler alert - lees verder op eigen risico.

Director Leon Vance, al achttien seizoenen het anker van de organisatie gespeeld door Rocky Carroll, offert zichzelf op om NCIS te redden van ontbinding. Kijkers in de VS reageerden massaal geschokt - en Carroll zelf noemt het een waardige afsluiting van een indrukwekkende run.

500 afleveringen in cijfers

NCIS ging van start op 23 september 2003 en groeide uit tot een franchise met zes spin-offs. Door de jaren heen passeerden iconische personages als Gibbs (Mark Harmon), Tony DiNozzo (Michael Weatherly) en Ziva David (Cote de Pablo) de revue. Het huidige team bestaat uit Alden Parker (Gary Cole), Timothy McGee (Sean Murray), Nick Torres (Wilmer Valderrama), Jessica Knight (Katrina Law), Leon Vance (Rocky Carroll), Jimmy Palmer (Brian Dietzen) en Kasie Hines (Diona Reasonover).

