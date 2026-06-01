Dit is een logo van Avengers: Doomsday - Kom maar op met die trailer

Entertainment01 jun , 17:45doorLaura Jenny
Ziet het er niet heel erg uit als Loki? De Russo-broers hebben een logo gedeeld dat wel eens met hun aankomende film Avengers: Doomsday te maken kan hebben. Het is niet Loki, maar het is het symbool van de regio waar Victor von Doom de scepter zwaait. Het is Latveria, een fictief land dat dus in handen is van de grote schurk van Marvel, Doctor Doom. Het is daarmee ook een beetje het logo geworden van meneer Doom zelf.

Het logo van Doctor Doom

De Russo-broers zijn aanwezig op het festival SXSW London deze week en er wordt dan ook gedacht dat we dan eindelijk weer een betere glimp van Avengers: Doomsday krijgen in de vorm van een trailer. Er zijn ook mensen die heel ver gaan en denken dat er pas op 18 juli 2026 een grote aankondiging komt, want de hexcode van de kleur die te zien is is #71826a, wat je zou kunnen lezen als 7-18-26, de Amerikaanse datumnotering voor 18 juli 2026.
Marvel-fans zijn natuurlijk erg fanatiek, dus het is nog afwachten of we deze week al iets krijgen, of dat we toch moeten wachten tot juli, wat nog wel heel lang duurt. In ieder geval is de hype groot om elke kruimel die Disney, Marvel of de regisseur en acteurs over de film delen. En daar smullen we natuurlijk gewoon van mee.
Avengers: Doomsday verschijnt op 17 december 2026 in de bioscoop.

