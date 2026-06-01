Na de enorme hype van de eerste Minecraft -film is het nu tijd voor de tweede. Vanaf de set is er een grappige video opgenomen door onder andere Jack Black en Jason Momoa om de film onder de aandacht te brengen. En dat niet alleen: er is zowel een naam voor de film uit de doeken gedaan als een nieuwe toevoeging aan de prent: Kirsten Dunst. Daarnaast zien we ook iemand anders terug uit A Minecraft Movie , namelijk Danielle Brooks en natuurlijk de kinders.

A Minecraft Movie Squared

Squared heeft natuurlijk alles te maken met hoe vierkant alles is in de wereld van Minecraft. Matt Berry schijnt in de film een grotere rol te krijgen, nadat hij in de eerste film Nitwit insprak. Nu speelt hij een menselijk personage. Wie precies is onbekend, maar we horen hem wel een outfitkeuze afkeuren door te zeggen: 'Steve zou dat niet dragen.', waardoor veel mensen denken dat hij Herobrine speelt.

Kirsten Dunst speelt Alex in de film. Zij is het vrouwelijke personage dat je in Minecraft kunt kiezen. Het duurt nog heel lang voor we het eindresultaat kunnen zien, want A Minecraft Movie Squared verschijnt 23 juli 2027. De regisseur is Jared Hess, die in de behind the scenes-video die je hierboven ziet ook nog even aanstipt dat er een Minecraft Movie Build Challenge komt waarbij je je meest fantastische Minecraft-creaties moet insturen en je kans maakt om die bij de credits voorbij te zien rollen. Wie er wint weten we echt pas als de film uitkomt, dus dat is een leuke verrassing voor het Minecraft-volk.

Groot succes

A Minecraft Movie was een groot succes: hij heeft 313 miljoen dollar opgebracht in zijn eerste weekend, iets wat alleen The Super Mario Bros Movie daarnaa heeft bereikt (en zelfs meer dan dat). De reviews van de film waren gemengd, wat onder andere komt omdat het nu eenmaal een nogal kinderlijke film is waarin soms een bepaald soort humor voorbijkomt. Echter is het ook een film met veel fanservice en daarom moesten sommige bioscopen zelfs aparte vertoningen in het leven roepen voor mensen die met alle memes en grappen wilden meebrullen.

Het is de vraag of de tweede film het kan evenaren, omdat het niet meer zo'n grote verrassing is en mensen ook de kat niet meer uit de boom hoeven kijken. Tegelijkertijd is Minecraft zo universeel geliefd, dat er zeker wel weer een hype inzit als het eenmaal zover is.