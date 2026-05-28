The rings of power

Er komt een vierde seizoen van The Lord of the Rings: The Rings of Power

Entertainment28 mei , 14:42doorLaura Jenny
Het is een van de populairste series op Amazon Prime Video en dat komt vooral omdat The Lord of the Rings op zichzelf een icoon is. De boeken van Tolkien zijn al succesvol verfilmd en de serie past er perfect bij. Zo perfect, dat Amazon heeft besloten om nog voor het derde seizoen wordt uitgezonden al met een vierde seizoen te komen.

The Lord of the Rings: The Rings of Power seizoen 4

De serie, die draait om de Second Age van Midden-Aarde in de periode dat Sauron aan de macht kwam, wordt zo goed ontvangen dat het derde seizoen nog niet op de streamingdienst staat of het werk aan het vierde seizoen is al begonnen. Showrunners J.D. Payne en Patrick McKay hebben altijd al duidelijk gezegd dat ze van plan zijn om vijf seizoenen te maken, dus het lijkt er op dit moment niet op dat het stopt na die vier seizoenen. In ieder geval gaan we in seizoen 3 zien waar naar wordt opgebouwd. Hoe gaat het met de Orcs en de Elves?
Vanaf 11 november is het derde seizoen van The Lord of the Rings: The Rings of Power pas op Amazon Prime Video te zien, dus we moeten nog een half jaar wachten voordat we weten hoe het verder gaat. Maar het is een best geruststellende gedachte dat het in ieder geval nog niet ophoudt met het derde seizoen.

