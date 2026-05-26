Gebruik je Apple ’s Carplay in je auto , maar merk je dat Spotify niet helemaal naar behoren werkt? Geen zorgen: daar zijn Apple en Spotify ook van op de hoogte. Er wordt dan ook aan een oplossing gewerkt.

CarPlay is een erg handige technologie om je iPhone aan je auto te verbinden. Op die manier kun je al je belangrijke apps van je telefoon op het display in je voertuig te zien krijgen. Zo hoef je niet met je smartphone bezig te zijn tijdens het rijden en een boete – of nog erger, een ongeluk – te riskeren, maar gewoon je apps via het touchscreen of de knoppen in je auto besturen. Of je gebruikt natuurlijk Siri om met je stem alles te regelen. Dit is erg handig voor zaken als navigatie, bellen en muziek beluisteren.

Dat laatste verloopt op dit moment niet vlekkeloos, althans, niet wanneer je Spotify via CarPlay gebruikt. Door een bug die er in is geslopen met de meest recente update van Spotify, wordt er op het scherm in je auto namelijk een ander nummer afgebeeld dan dat je daadwerkelijk luistert.

In sommige gevallen gaat het om een combinatie van verkeerde info: bijvoorbeeld wel de juiste artiest en de naam van het nummer, maar verkeerde artwork van de bijbehorende single of het album. Er wordt ook melding gemaakt van vertraging: in dat geval zie je nog de informatie van het vorige nummer op het scherm. In enkele gevallen blijft het scherm zelfs volledig leeg. Dit gebeurt op dit moment alleen via de officiële Spotify-app op CarPlay.

Spotify werkt aan een oplossing

Spotify zelf heeft inmiddels CarPlay-gebruikers gerustgesteld. Een woordvoerder van de muziekstreamingdienst heeft gemeld dat het probleem onderzocht wordt door het bedrijf. Het is dus de bedoeling dat er uiteindelijk een oplossing voor komt.

We zeggen daarbij expres ‘uiteindelijk’, want vooralsnog heeft Spotify niet gecommuniceerd of de oorzaak van het probleem al gevonden is. Je kunt er echter van op aan dat Spotify deze irritante bug zelf ook zo snel mogelijk wil oplossen, dus alles wijst er op dat er spoedig een update uit gaat komen waarmee de bug weggepoetst wordt.

Je hebt dus nog even geduld nodig, maar het is een kwestie van tijd voordat je in Spotify op CarPlay weer de juiste nummerinformatie te zien krijgt. Sowieso wordt er binnenkort weer een update uitgerold om het tijdelijke app-icoontje van Spotify voor het twintigjarige bestaan – die veelbesproken ‘discobal’ terug te wijzigen naar het oude icoontje. Of bij die update al meteen de oplossing voor CarPlay-gebruikers zit, is niet bekend.