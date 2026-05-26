Het is al bijna tijd voor het zevende seizoen van Dertigers, dat meteen geldt als het laatste seizoen van de serie. De makers willen stoppen op het hoogtepunt, en aangezien de cast inmiddels ook bijna 30 is, is het wel eens tijd om er een einde aan te breien.

Het is natuurlijk al eens voorgekomen dat de cast zo oud werd dat het tijd was voor een soort reboot, maar aan die reboot met nieuwe cast komt nu een einde. Wel blijkt dat de oude castleden van de serie plannen hebben om met een spin-off te komen genaamd Veertigers. Acteur Lykele Muus stelt zelfs dat hij het wel ziet zitten om elke tien jaar een serie te maken met dezelfde acteurs, terwijl ze steeds weer een decennium ouder zijn.

Maar eerst is het nog tijd om een einde te breien aan het verhaal van de 'nieuwe' cast die we vanaf seizoen 5 kennen. Het was destijds echt wel even wennen aan de nieuwe gezichten, maar de streams waren erg goed. Mensen vinden het toch interessant en wellicht herkenbaar om alle banden tussen de verschillende personages te zien: de leugens, de liefde, het is een heel fijne serie om naar te kijken. We durven zelfs te zeggen dat het een van de beste series is die Nederland heeft voortgebracht in de afgelopen decennia.

Dertigers is waarschijnlijk zo populair omdat het een mix is van Nederlandse nuchterheid , drama en vooral veel herkenbare personages. Omdat het een vrij grote club is heb je altijd wel iemand om je mee te vereenzelvigen. Bovendien was de cast in eerste instantie relatief jong en groeien ze als het ware met hun publiek mee. Gezinnen met Pubers hebben Oogappels, dertigers hebben Dertigers. Het is bovendien niet alleen in Nederland populair: ook in België weten ze de serie te waarderen.

We zien een Veertigers ook wel zitten: wat voor uitdagingen heeft die groep anno 2026? Of ja, dat zal even duren, dus we houden het op 2028. In ieder geval zal er na juni een flinke honger zijn naar meer van deze goede seriemakers, dus we hopen dat hiermee het laatste seizoen Dertigers toch iets minder bitterzoet voelt.