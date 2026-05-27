Ja, niet 700.000 uur, maar 700.000 oude tv-programma’s zijn nu terug te kijken. Je hoeft er niet voor naar het museum van Beeld en Geluid, je kunt er gewoon online naartoe surfen. Het is geweldig, want elke keer als je nu met je vrienden praat over een oude serie kun je hem meteen even laten zien.

Ron´s Honeymoonquiz

Wij zijn bijvoorbeeld enorm fan van Ron’s Honeymoonquiz, met de soep, de herkenbare geluiden en de koppeltjes die samen streden om mooie prijzen. Het is letterlijk en figuurlijk een schatkamer van Beeld en Geluid die opent, waarin je heerlijk kunt struinen door tientallen jaren aan televisie en radio. Het mooiste is dat je er niet voor hoeft te betalen: het is er gewoon. Beeld en Geluid noemt het zelf een cadeau aan Nederland en sa is eerlijk: dat is het ook wel een beetje.

Je zou bij het horen van die 700.000 tv-series (en radioshows trouwens) kunnen denken dat het alles is, maar als we bijvoorbeeld Now or Never opzoeken, dan krijgen we geen resultaat. Wel komt dan Uhhh… Vergeet Je Tandenborstel Niet naar voren, wat ook door Rolf Wouters werd gepresenteerd. Helaas: er zijn ook van die show geen fragmenten. De Droomshow dan? Een andere parel uit die tijd, daar zijn dan wel weer heel veel fragmenten van. Let wel, je zal je waarschijnlijk ineens heel oud voelen. De beeldkwaliteit, de kleding, de leeftijd van de presentatoren: het is vrij bizar om te zien wat je als kind volop keek.

Het is ook wel leuk om gewoon wat random zoekopdrachten te doen. We zochten bijvoorbeeld naar Flodder en kregen toen het Gouden Kalf-gala van 1987 (!) voor ons. Ook leuk: Dag Siniterklaas met Bart Peters is er te zien. Genieten. Het is natuurlijk erg afhankelijk van je leeftijd of je er veel schatten kunt vinden of niet, maar er zullen sowieso fragmenten tussen zitten die je aan het lachen maken. Was je overigens juist groot fan van reclames: je vindt ook allerlei verschillende reclames in de Schatkamer van Beeld en Geluid.

Schatkamer van Beeld en Geluid

Je kunt ook op de Schatkamer inloggen en dan opslaan wat je leuk vindt. Delen is ook mogelijk. Je kunt zelfs bepalen vanaf welke seconde of minuut hij naar iemand stuurt, zodat die ander niet het hele programma hoeft te kijken. TMF is nog wat ondervertegenwoordigd op het platform, al kun je wel een oude Hints-aflevering vinden met de veejays van de muziekzender.

Het is een lekkere pagina om heerlijk op te rabbitholen. Je zoekt naar Spice Girls, maar je krijgt een oude aflevering van Willem Wever en van een serire over vrouwen van verschillende culturen, namelijk Girls Girls Girls. Het kan allerlei kanten opgaan, en je kunt er dus ook heel veel uren op kwijt zijn. De bieb schijnt ongeveer de helft van de televisieprogramma’s uit de periode 1920-2020 te zijn.