House ofthe dragon

De nieuwe trailer van House of the Dragon seizoen 3 staat in vuur en vlam

Entertainment29 mei , 22:21doorLaura Jenny
Kaarsen, maar ook afgebrande slagvelden waar duidelijk draken hebben huisgehouden: het derde seizoen House of the Dragon staat duidelijk in vuur en vlam. Het een-na-laatste seizoen van de Game of Thrones-spinoff.

Mocht het je om de een of andere reden niet duidelijk zijn: het is oorlog in seizoen 3 van de populaire HBO Max-serie. De Iron Throne is nog steeds wat er op het spel staat en daar lijkt alles voor te moeten wijken. Het grootse wapen denkbaar wordt ingezet: de draken, kastelen worden geruïneerd, schepen worden verbrand en al met al belooft het geen vredelievend seizoen te worden. Al laat de nieuwe trailer wel doorschemeren dat het in ieder geval af en toe wel wat rustpuntjes heeft.
Er zijn mensen die afleveringen al hebben gezien en zeggen dat het het meest spectaculaire is wat ze in de Game of Thrones-franchise hebben gezien. Er wordt in ieder geval verwezen naar meer dan alleen slagvelden op echte velden: de Battle of the Gullet komt ook even voorbij: een gigantische zeeslag die ook door George R.R. Martin is beschreven.
In ieder geval kijken we ernaar uit om Emma D'Arcy, Matt Smith en Olivia Cooke terug te zien. Het derde seizoen is vanaf 21 juni te zien op HBO Max.

doorLaura Jenny

