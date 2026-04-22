15 jaar Game of Thrones: hoe één serie televisie voor altijd veranderde

Op 17 april 2011 ging er op HBO een serie in premiere over draken, koningen en verraad. Niemand wist dat het een cultureel tijdperk zou inluiden. Vijftien jaar later is het universum van George R.R. Martin groter dan ooit - en er komt nog veel meer aan.

Een serie die de regels herschreef

Game of Thrones brak met alles wat televisie tot dan toe als vanzelfsprekend beschouwde. Hoofdpersonages stierven. Midden in het seizoen, zonder waarschuwing, zonder terugkeer. Ned Stark was de held - totdat hij onthoofd werd in aflevering negen van het eerste seizoen. De Red Wedding zorgde wereldwijd voor geschokte reacties die viral gingen voordat "viraal gaan" normaal was. De serie leerde kijkers dat niemand veilig was, en dat maakte elke scene geladen met spanning.

Maar de echte doorbraak was dieper. Game of Thrones bewees dat fantasy volwassen serieuze televisie kon zijn. Geen zwart-wit verhaal van goed tegen kwaad, maar een wereld van morele ambiguïteit waar politieke macht en menselijke zwakheden de motor waren - niet de magie. Tyrion Lannister, Cersei, Daenerys: elk een spiegel voor iets herkenbaars. Dat universele maakte de serie toegankelijk voor mensen die normaal nooit naar een serie met draken zouden kijken.

De cijfers spreken voor zich:

- 59 Emmy Awards gewonnen - nog steeds een record

- 44 miljoen gemiddeld aantal kijkers per seizoen

- 8 seizoenen, 73 afleveringen, één tijdperk

De social media-serie die televisie opnieuw uitvond

Game of Thrones was de eerste echte social media-serie. Elke aflevering was aanleiding voor dagenlange discussies op forums, Twitter en Reddit. Theorieën werden tot in detail uitgewerkt - R+L=J werd jaren vóór de onthulling al door fans bedacht. Kijken werd een gemeenschappelijke ervaring, een wekelijks ritueel dat zelfs mensen die normaal geen series keken meenam naar Westeros.

Die betrokkenheid zorgde ook voor de keerzijde: toen het laatste seizoen in 2019 de verwachtingen niet waarmaakte, was de teleurstelling even groot als de liefde ervoor ooit was geweest. Een petitie om seizoen 8 te herschrijven haalde meer dan 1,8 miljoen handtekeningen op. Zelfs in zijn mislukking was Game of Thrones fenomenaal.

Het nalatenschap: fantasy als serieus genre

George R.R. Martin formuleerde het zelf het beste. Zijn hoop voor het nalatenschap van de serie was niet de Emmy-records of de kijkcijfers, maar iets anders: dat fantasy een permanent televisiegenre zou worden. Zoals politieseries altijd gemaakt worden - goede en slechte - zo moest er altijd een fantasyreeks in productie zijn. Vijftien jaar later is dat bewaarheid. The Witcher, Rings of Power, Wheel of Time, The Last of Us, The Sandman: de lijst is eindeloos. Allemaal kinderen van Game of Thrones.

Het universum leeft door - dit staat er aan te komen

HBO heeft het Westeros-universum uitgebouwd tot een volwaardige franchise. Dit staat er de komende tijd aan te komen:

House of the Dragon - seizoen 3. De Targaryen-burgeroorlog nadert zijn bloedige climax. De Slag om de Gulch opent het seizoen. Vanaf zomer 2026

A Knight of the Seven Kingdoms - seizoen 2. Dunk en Egg reizen naar Dorne. Gebaseerd op Martin's novella The Sworn Sword. Verwacht in 2027.

Game of Thrones: Aegon's Conquest. Bevestigd als film én HBO-serie. Het verhaal van de Targaryen-verovering van Westeros. In ontwikkeling.

Arya Stark-spinoff. Schrijver-producer Quoc Dang Tran werkt aan een vervolgverhaal. Geen Kit Harington, wel Arya. In ontwikkeling.

The Mad King - toneelstuk. Royal Shakespeare Theatre, Stratford-upon-Avon. Rhaegar, Lyanna en Roberts Rebellie. Vanaf zomer 2026.

En dan is er nog de 15th Anniversary Complete Collection op 4K UHD, die op 3 november 2026 verschijnt in een gelimiteerde steelbook library case met alle acht seizoenen - voor wie alles nog een keer wil herbeleven, of eindelijk voor het eerst.

Winter is coming. Maar eigenlijk begon alles hier: op een zondagavond in april 2011, met een wolf in de sneeuw en een koningsgezin onderweg naar het noorden.